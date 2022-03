Skialpining láká stále víc, na Valašsku vymysleli prvních sedm tras

Lidí, kteří nahoru a dolů brázdí zasněžené kopečky na speciálně upravených lyžích, raketově přibývá.

„Samozřejmě tomu velmi pomohl covid. Loni byly většinu času sjezdovky zavřené a skialpové lyže byly jednou z mála možností, jak si lyžování užít,“ říká Roman Kalabus, jeden z hlavních propagátorů skialpinismu na Valašsku. „Připomíná mi to dobu před lety, kdy přišla do módy celoodpružená horská kola. Taky si je chtěl každý vyzkoušet,“ srovnává.

V čem je pohyb na „turistických lyžích“ tak zajímavý? Kombinuje procházku s krásnými výhledy i zábavnost sjezdového lyžování. Má přitom dost společného s pěší turistikou.

„Místo pohorek ale obouváme lyžařské boty a potřebujeme speciální vázání a lyže se stoupacími pásy,“ vysvětluje Jakub Neubauer, který je instruktorem skialpových lekcí ve Ski areálu Razula ve Velkých Karlovicích.

„Cílem pak je obvykle vyjít na lyžích na zvolený vrchol a pak sjet dolů, pokud možno v prašanu nebo jiném, lyžařsky přívětivém sněhu,“ doplňuje

Zatímco v některých zahraničních zemích je skialpinismus už dlouhodobě etablovanou aktivitou, v tuzemských podmínkách býval spíš výjimečný. Kalabus se k němu dostal při práci záchranáře horské služby, která skialpové lyže využívá pro pohyb v těžkém terénu.

„V roce 2001 jsme byli první, kteří v rámci horské služby absolvovali fyzické prověrky na skialpových lyžích,“ upozornil. „Byla to tehdy pro nás hi-tech novinka,“ dodal s úsměvem.

Loni si všiml, že je pro tento sport příhodná doba, a s dalšími nadšenci na Valašsku vymysleli prvních sedm skitouringových tras.

„Jsou koncipovány tak, aby byly v souladu s přírodou. Nevedou volným terénem, ale jdou po značených stezkách,“ zmínil.

Správné vybavení je důležité

Pro všechny, kteří se chtějí této aktivitě věnovat, je zásadní mít správné vybavení. Existuje hned několik druhů lyží, některé jsou vhodnější pro rychlejší a sportovnější jízdu, jiné zase pro pohodlnější turistiku. Naučit se to není složité a zvládnou to i rodiny s dětmi.

„Je to otázka cviku, zejména naučit se pracovat s vázáním, umět se ohnout k lyži, protože ne všechno si dovedeme poupravit ze stoje pomocí hůlek,“ vysvětluje instruktorka Markéta Camfrlová, která učí zájemce o skialpining na Kohútce.

Podle ní si dovednost člověk rychle osvojí a je to otázkou pár víkendů strávených na horách.

Výhodou je, že na rozdíl například od Alp nejsou terény v Beskydech tak extrémní a většinou nehrozí lavinové nebezpečí. I tak by však měli lyžaři dodržovat zásady pro bezpečný pohyb na horách a nepřeceňovat svoje síly.

Naopak minusem je, že v podmínkách Zlínského kraje je skialpining mimořádně závislý na přírodním sněhu, který v posledních letech není nijak zvlášť vydatný. Občas se tak stává, že jediným místem, kde si mohou skialpinisté zajezdit, jsou skiareály s umělým sněhem. To potvrzuje i mluvčí Ski areálu Razula Martina Žáčková.

„Skialpinisté naši sjezdovku objevili zhruba v posledních třech letech a v poslední době přibývá těch, kdo už tomuto sportu propadli a namísto občasného půjčování skialpů si pořídili vlastní vybavení,“ zmiňuje. „Vzhledem k dobré dojezdové vzdálenosti ze Zlína, Ostravy i Olomouce si k nám mnozí skialpinisté přijdou zachodit třeba i navečer, kdy přijedou po práci autem,“ přibližuje.

Upravené svahy využívají, neplatí ale za vleky

Některá střediska jsou na tyto zájemce dobře připravená. Nabízejí jim speciální lekce a na sjezdovkách je tolerují. Neznamená to ale, že skialpinista může automaticky jezdit na jakémkoliv svahu, jak se mu zlíbí.

„Nám skialpinisté nevadí. Je to v poslední době velký trend, který nemůžeme přehlížet,“ říká provozovatel areálu Ski Karolinka Jan Dudek. „Je ale potřeba, aby dodržovali určitá pravidla,“ dodal.

Podle něj je zejména důležité, aby se lyžaři neobjevovali na svahu mimo provozní dobu. To kopec zpravidla upravuje rolba a bylo by to velmi nebezpečné.

„Také je důležité, aby stoupali po okraji svahu, a ne prostředkem sjezdovky, kde budou překážet dalším lyžařům,“ vypíchl Dudek.

Otázkou také je, jak přistupovat ke skialpinistům z hlediska placení skipasu. Skialpinisté totiž vlek nevyužívají, na kopec si vyšlápnou sami.

„Pro provozovatele střediska je ale finančně dražší výroba umělého sněhu než lanovka. A asi by bylo nefér pro klasické lyžaře, kdybychom tu nechávali skialpinisty jezdit zadarmo,“ zamýšlí se Dudek.

V Karolince to zatím vyřešili tak, že skialpinisté mohou v kase zaplatit dobrovolný příspěvek. O dalším nastavení pro příští sezony pak budou skiareály jednat.