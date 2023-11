Silničáři jsou na zimu připravení. Řidičům usnadní cestu interaktivní mapa

„Máme nasmlouvané i řidiče traktorů, které povoláme v případě silného sněžení,“ ujistil šéf Správy a údržby silnic Valašska Jaromír Kořístka. „Je to v podstatě stabilní tým lidí, kteří pokrývají celé území a vypomáhají s pluhováním,“ dodal.

Pro lepší přehled Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zprovoznilo webový portál s názvem Pohyby vozidel zimní silniční údržby. Ukazuje mapu s informacemi o pohybu techniky nebo časy posledního ošetření jednotlivých dálnic a silnic první třídy.

Ve Zlínském kraji působí čtyři správy a údržby silnic (SÚS), jejichž působnost kopíruje hranice bývalých okresů. „Je to v rámci republiky trochu anomálie, ale ukázala se jako velmi funkční,“ říká šéf SÚS Kroměřížska Vladimír Kutý.

V areálu zdejší SÚS se před časem konalo celostátní finále jízdy zručnosti řidičů posypových vozů Cestářské rodeo. Načasování před zimou se hodí. Řidiči si mezi překážkami připomněli velmi přesné couvání, najížděli na značky nebo cvičili jemnou práci s radlicí, když posouvali ze značky na značku kovové barely. O vítězi rozhodovala přesnost, kterou rozhodčí bodovali, a rychlost.

Během zimy řidiči využijí obojí. Prakticky denně se vyrovnávají s netolerantními řidiči, hlavně osobních aut. Parkují tak, že blokují cesty a silničáři pak nemohou projet. Nebo jedou středem a předpokládají, že sypač uhne. Problém jsou i kamiony s letními pneumatikami, které uvíznou v kopcích a zastaví dopravu, včetně posypových vozů.

„Kéž se všichni účastníci silničního provozu chovají podle předpisů, ohleduplně a přizpůsobí jízdu svým schopnostem,“ přeje si výrobní náměstek SÚS Zlínska David Polášek.

Kromě SÚS zajišťuje sjízdné silnice i soukromá společnost a ŘSD, které zodpovídá za silnice prvních tříd a dálnice, v součtu jde o 386 kilometrů.

„Ve skladech již máme doplněny zásoby posypových materiálů a připravená je i technika,“ popsala mluvčí krajského ředitelství ŘSD Lucie Trubelíková. Soli je 6 400 tun a sypačů, které ji rozvezou, šestadvacet. Kromě toho má ŘSD připravené sněhové frézy, šípové pluhy a traktory s radlicemi.

Dobře zásobené technikou i posypovým materiálem už jsou i jednotlivé SÚS, do jejichž kompetence spadají především silnice druhých a třetích tříd.

Například SÚS Zlínska pečuje o 460 kilometrů cest, z toho 265 kilometrů se v zimě solí a 195 kilometrů ošetřuje inertním posypem. Zimní údržbě se tady věnuje pětaosmdesát pracovníků.

Silnice a lokality jsou odstupňované podle hustoty dopravy a časové limity jsou nekompromisní. „Doba od zjištění vzniku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních mechanismů nesmí být delší než půl hodiny,“ potvrdila Trubelíková. Dálnice pak musí být prohrnuté do dvou hodin, silnice prvních tříd do tří. Problém samozřejmě nastává při trvalém sněžení.

Nejlepší řidiči sypačů změřili síly v Kroměříži (20. října 2023)