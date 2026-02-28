Policie našla tělo pohřešované seniorky z Kroměřížska, úmrtí prověřuje

  12:12
Tělo seniorky našli policisté nedaleko jejího bydliště na Kroměřížsku. Žena byla pohřešovaná od čtvrtka. Zda se na úmrtí podílel někdo další, nyní kriminalisté prověřují, v souvislosti s případem zadrželi jednoho člověka.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Kdo ženino zmizení ohlásil a zda je zadrženým někdo z příbuzných, policisté odmítli upřesnit.

„Další podrobnosti v tuto chvíli nemohu sdělit, podrobnosti přineseme, jakmile to půjde,“ řekl iDNES.cz mluvčí policie Radomír Šiška.

