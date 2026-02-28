Policie našla tělo pohřešované seniorky z Kroměřížska, úmrtí prověřuje

Kdo ženino zmizení ohlásil a zda je zadrženým někdo z příbuzných, policisté odmítli upřesnit.
„Další podrobnosti v tuto chvíli nemohu sdělit, podrobnosti přineseme, jakmile to půjde,“ řekl iDNES.cz mluvčí policie Radomír Šiška.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz
Kdo ženino zmizení ohlásil a zda je zadrženým někdo z příbuzných, policisté odmítli upřesnit.
„Další podrobnosti v tuto chvíli nemohu sdělit, podrobnosti přineseme, jakmile to půjde,“ řekl iDNES.cz mluvčí policie Radomír Šiška.
Provozovatelem serveru iRegiony.cz je LONDA spol. s r. o., provozovatel Rádia Impuls, IČO: 49241931, se sídlem Praha 1, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20283 a MAFRA, a. s. se sídlem Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328.