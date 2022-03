Senátorka Jelínková chce na Kroměřížsku obhájit, preferuje širší podporu

Šárce Jelínkové, která je předsedkyní Senátorského klubu KDU-ČSL a nezávislí, by se zamlouvala širší podpora.

„Stála bych o značku SPOLU, je to ale zatím předmětem jednání, která nejsou ukončená,“ uvedla Jelínková, která je i krajskou předsedkyní lidovců. „Musejí se dohodnout všechny tři strany,“ upozornila.

Pro obhajobu se podle svých slov rozhodla proto, že má v Senátu hodně rozdělané práce a díky tomu, že jsou lidovci ve vládě, má větší možnost prosazovat své záměry v sociální oblasti, jíž se věnuje.

Zbylí členové SPOLU ale mají své favority: TOP 09 holešovského starostu Rudolfa Seiferta a ODS hulínského starostu Romana Hozu, který má zájem kandidovat. Ale neví, jestli tento záměr posvětí vedení strany, což je nezbytné.

„Rád bych se o post senátora ucházel, bylo by to vyvrcholení mého politického snažení. A ODS by měla mít chuť posilovat,“ zmínil Hoza. Připomněl, že v kraji má ODS po jednom poslanci a senátorovi, zatímco lidovci po třech. I proto podle něj nazrál čas pro emancipaci strany.

„Zatím jsme byli ubezpečováni, že když má region vlastního kandidáta, bude ho výkonná rada respektovat. Tak uvidíme,“ řekl Hoza.

Piráti kandidáta nepostaví, nikdo neměl zájem

Hnutí STAN má dva až tři možné kandidáty, ale rovněž jedná se SPOLU o podpoře Jelínkové. „Je to na centrální dohodě předsedů stran, jichž se to týká,“ řekl krajský šéf Starostů a Nezávislých a ministr školství Petr Gazdík.

Piráti kroměřížské senátní volby vynechávají, zváží podporu jiného kandidáta. „Nikdo z členů neprojevil zájem kandidovat. Někteří podporovali moji kandidaturu, ale rozhodl jsem se ji nepřijmout,“ sdělil krajský předseda hnutí a místostarosta Kroměříže Vratislav Krejčíř.

„Budu se dál věnovat městu a kandidovat v komunálních volbách. Navíc ještě nemám na Senát tolik zkušeností,“ doplnil.

Komunisté předběžně vybrali bývalou poslankyni Marii Pěnčíkovou, potvrzená má být v dubnu.

ANO se zapojí, jméno řekne po sněmu

ANO poslední senátní volby v roce 2020 na Zlínsku a Uherskohradišťsku vynechalo, teď ale bude chtít uspět. „Když nepostavíte kandidáta, nemůžete vyhrát,“ podotkl hejtman a regionální šéf ANO Radim Holiš. Jasno o jméně by mělo být na konci dubna nebo na začátku května, kdy se koná krajský sněm hnutí.

SPD chce mít jasno do dubna, vyjednává o společné kandidátce i s jinými stranami.

O měsíc později se rozhodne ČSSD. „Máme tipy na lidi v okresu, zatím o nich jednáme,“ řekl krajský předseda Jiří Ott, který nevyloučil společného kandidáta s jinou levicově zaměřenou stranou. Komunální volby se konají společně se senátními letos na podzim, přesný termín zatím není stanovený.