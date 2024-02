V kraji už jsou desítky sedmnáctiletých řidičů, někteří však jen „papírově“

Někteří už skutečně jezdí, jiní jen zaspekulovali a o řidičský průkaz v sedmnácti letech požádali proto, aby jim běžela dvouletá lhůta, kdy jsou v kategorii takzvaných prvořidičů. Na tu se totiž v případě přestupků vztahují přísnější pravidla. Že mladí lidé takto uvažují, si všimli na odboru dopravy v Uherském Hradišti.

„Počet řidičů, kteří si žádného mentora nezapisují, protože nemají v plánu bezprostředně řídit, nás poměrně překvapil,“ potvrdil mluvčí radnice Jan Pášma. „Podle jejich vyjádření skutečně využívají toho, že i když neřídí, tak už jim alespoň běží doba, během které jsou považováni za začínající řidiče.“ Někdy jim schází do osmnáctých narozenin jen týdny, jindy i půlrok.

„To je ale dost velký risk, když udělají autoškolu v předstihu a nejezdí, jen si krátí lhůtu, bude jim chybět praxe, až doopravdy vyrazí do provozu,“ varoval krajský koordinátor Besipu Zdeněk Patík.

Začínající řidiči musí první dva roky počítat s tím, že mohou snáze nasbírat plný počet trestných bodů, vztahuje se na ně totiž jejich poloviční počet. Taky mají při vybodování povinnost absolvovat další školení v autoškole, které obnáší hodinu teorie, tři hodiny jízdy v provozu, následné vyhodnocení, a navíc ještě psychologickou přednášku. Vše je zaměřené na nácvik bezpečné defenzivní jízdy.

Většina těch, kteří o řidičák v režimu L17 žádají, však skutečně po silnicích jezdí nebo brzy bude. Ve Zlínském kraji je aktuálně evidovaných čtyřiadevadesát sedmnáctiletých řidičů, z nich jedenašedesát už si řidičský průkaz převzalo. V celé zemi za volantem sedí 874 neplnoletých řidičů a další čtyři stovky na vydání čekají.

„Jak je vidno z těchto čísel, systém, který tu máme zatím krátce, je funkční, zájemci o něm vědí a využívají jej,“ uvedl mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. „Na hlubší hodnocení je brzy.“

Dvacet minut u přepážky

Ve Zlínském kraji je aktuálně největší zájem na Slovácku. V Uherském Hradišti už v minulém týdnu evidovali dvaadvacet žádostí o zapsání do registru řidičů a šestatřicet lidí jako mentory. V Uherském Brodě mají řidičů dvanáct, přičemž na každého připadá jeden až tři dospělí mentoři. První žádost tady dostali už 2. ledna.

„Zatím můžeme říct, že agenda je v tomto u sedmnáctiletých mnohem obsáhlejší než v případě plnoletých žadatelů o řidičský průkaz,“ podotkla mluvčí radnice Elen Sladká. Ve Zlíně odhadli dobu, kterou zájemce stráví přímo u přepážky, na dvacet minut.

„Respektive délka se odvíjí od počtu zapisovaných mentorů,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Těch zatím zapsali dvaačtyřicet pro celkem šestnáct mladých řidičů. Ve Valašském Meziříčí připadají dva dospělí na jednoho 17letého, v Brodě má jeden z mladých řidičů i tři mentory, kteří jej mohou doprovázet. V Holešově je naopak řidičů více než mentorů.

„Žádost je možné vyřídit na kterémkoliv úřadě obce s rozšířenou působností, počty řidičů a mentorů tak nemusí odpovídat,“ vysvětlila mluvčí tamní radnice Hana Helsnerová. V Otrokovicích vědí o patnácti sedmnáctiletých, kteří jsou zrovna v autoškole, tři už řidičák v režimu L17 získali. A taky pochvalu, všichni už totiž měli řidičský průkaz na malý motocykl, a v provozu se proto vyznali.

Mentory dělají nejčastěji rodiče a prarodiče

Mentory jsou většinou rodiče, případně prarodiče. Podmínkou je, aby dokončili autoškolu nejméně před deseti lety a v registru řidiče neměli žádný trestný bod, i když nic z toho nevypovídá o kvalitách řidiče. Odborníci přitom prosazovali do pravidel, aby měli mentoři povinnost absolvovat školení v autoškole. Neuspěli však.

„Bylo by to vhodné,“ míní Roman Budský z Platformy Vize 0. „Jednak by si osvěžili pravidla, ale také by se dozvěděli od zkušených lektorů autoškol, jak se dá z pozice spolujezdce řešit krizová situace, co mohou ovlivnit ruční brzdou nebo kdy sáhnout řidiči do řízení.“

Kromě toho by to nejspíš odradilo od mentoringu lidi, kteří sami za volantem neseděli léta. Pro systém jsou neviditelní a mladému řidiči jako mentoři těžko prospějí.

„Sednout si v takovém případě se sedmnáctiletým řidičem do auta a být tam jen proto, aby on mohl řídit, je prostě hloupé,“ uvedl Budský. „To si musí vyřešit lidé v rodinách.“

