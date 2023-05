Starostové ve Zlínském kraji stále bojují za své pošty, nejspíš je to ale marné

Vedení města se i proto dohodlo s Českou poštou, že zůstane zachovaná. Avšak zanikne pobočka Rokytnice, takže jde o výměnu kus za kus.

„Považuji to za malý kompromis. Pošty v okrajových částech využívají i obyvatelé okolních obcí a jsou velmi potřebné,“ zdůraznil starosta Jiří Čunek (KDU-ČSL). „Naším argumentem je mimo jiné to, že budova hlavní pošty má nedostatečné prostory a parkovací kapacity pro to, aby obsloužila ještě větší množství klientů než dosud. O zachování pobočky v Rokytnici proto budeme dále jednat,“ doplnil.

Zmínil, že když si na hlavní poště vyzvedával doporučený dopis, čekal tam 26 minut. A po zrušení poboček se situace ještě zhorší, do centra bude jezdit ještě více aut. „Je to neekologické a neekonomické,“ poznamenal Čunek, který je i senátorem. Po zrušení tří poboček ve Vsetíně zůstanou tři včetně depa.

Od poloviny roku má v kraji zaniknout 14 poboček. Například ve Valašském Meziříčí tři ze čtyř. Starosta Robert Stržínek (ANO) jednal se zástupkyní České pošty alespoň o jiné formě fungování pobočky v Zašovské ulici, která je v prostorách města a je hodně navštěvovaná. Konkrétně by šlo o Poštu Partner Plus. Ovšem v rámci této nabídky by veškeré náklady muselo hradit město a podle starosty by ještě České poště měsíčně platilo zhruba 30 tisíc korun a dostávalo by od ní šest korun za každou transakci.

„To se mi nelíbí,“ konstatoval Stržínek. „Napadla mě varianta, že by se to mohlo přidat jako činnost našim zaměstnankyním na podatelně nebo na pokladně, které v budově máme. Ale nevím, jak by to bylo z hlediska bezpečnosti systému a podobně. Smysl by nám to dávalo, jen kdybychom nepřibírali žádné lidi a vyšlo by to ekonomicky neutrálně,“ doplnil.

To je však nepravděpodobné, protože celkové náklady by se ročně mohly vyšplhat na půl milionu korun i více. Stržínek má ještě dostat přesné náklady na provoz této pobočky. Výměna jako ve Vsetíně ale pro město nemá smysl, protože zachovaná zůstane jenom pošta v centru, kterou není možné zavřít.„Frekvence lidí na hlavní poště je více než desetinásobná oproti zavíraným pobočkám,“ řekl Stržínek, který je i poslancem.

Ve Sněmovně před nedávnem na mimořádné schůzi interpeloval i s kolegy z hnutí na ministra vnitra, ať rušení poboček odloží o půl roku. Vládní koalice to ale odmítla.

Pošta se některým změnám nebrání

Česká pošta stále má i projekt Pošta Partner, v jehož rámci na provoz poboček přispívá. Městům a obcím, kde se provozovny ruší, jej ale nenabízí. V případě těchto „nepovinných“ pošt existuje jenom možnost pošta Partner Plus.

„Tato forma provozování pošty byla připravena především pro developerské projekty, v současné době chystáme úpravu podmínek tak, aby lépe vyhovovaly obcím,“ naznačil mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Sdělil také, že Česká pošta je připravená rušené pobočky měnit. „Pokud připomínky měst budou zapadat do tří základních rámců rušení poboček – legislativního, ekonomického a proklientského, výměně provozoven se nebráníme,“ podotkl Vysoudil.

Pošta chce mít definitivní seznam rušených míst na začátku května. Stále však podle mluvčího platí, že se v Česku zruší 300 poboček, což schválila vláda.

„Nebylo na stole to, že by některá z poboček mohla zůstat zachována,“ řekl po jednání se zástupci České pošty starosta Uherského Hradiště a poslanec Stanislav Blaha (ODS).

Ve městě se mají zrušit dvě ze tří poboček (v ulici Štěpnická a Františka Kertze) a na stole je záchrana jedné z nich v rámci programu pošta Partner Plus. „Vyžádal jsem si analytická data, abychom to v orgánech města posoudili,“ uvedl Blaha. „Nevidím to ale jako příliš smysluplné.“

Z jednání však vyplynulo, že by ve městě měla přibýt místa, kde je možné vyzvedávat či podávat balíky.

Ani ve Vsetíně nejsou programu pošta Partner Plus moc nakloněni. „Jestli je to jen podílení se na dluzích České pošty, tak na tuto hru přistoupit nechci,“ vzkázal Čunek.

Dvě ze tří poboček mají skončit v Kroměříži a v Uherském Brodě. Pokud jde o Kroměříž, rušenou pobočku v Havlíčkově ulici má od června nahradit nová na náměstí Míru. „Zrušení pobočky ve Velehradské ulici ale odmítáme. Budeme žádat zástupce České pošty o přehodnocení tohoto záměru,“ zmínil starosta Kroměříže Tomáš Opatrný (ANO).

Jednání by se měla teprve uskutečnit. V Brodě s rušením poboček také nesouhlasí, ale domnívají se, že se to již změnit nedá. Ve Zlíně má zaniknout jedna pobočka na Podhoří.