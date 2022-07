O místa pro auto je ve Zlínském kraji boj, parkování ustupují zelené plochy

Pro obyvatele bytových domů v ulicích Wolkerova, Sadová a Krátká v Hulíně se parkování občas mění na muka. Během dne tu několik volných míst řidiči najdou skoro vždy, večer je to však skoro nemožné.

„Auta tu stojí všude možně, ulicemi se dá jen těžko projet, problémy mají i řidiči autobusů, kteří sem jezdí na zastávku,“ popisuje starosta Hulína Roman Hoza.

Parkování je pro něj věčné téma. „Volné plochy pro nová parkoviště zkrátka nejsou,“ upozorňuje starosta.

Problém je například v jihovýchodní části Hulína. V bytových domech tu žije hodně obyvatel a město navíc počítá s obnovením zdejší mateřské školy. Radnice sice našla řešení, ale starosta už tuší, že se nebude líbit všem.

„Jsme schopni tu vybudovat dvě až tři desítky nových stání, ale bude to na úkor zelených ploch mezi domy,“ říká.

Parkovišti by ustoupila část travnatého prostranství, nedotklo by se to ale stromů ani dětských hřišť. Jiné řešení prý není reálné. Město chce konečný návrh zpracovat a představit v letošním roce.

S podobnou situací jako v Hulíně se perou i v řadě dalších měst v regionu. Často se stává, že dostaví nové parkoviště, během několika měsíců už ale jeho kapacita nedostačuje. „Dnes má auto skoro každý, ne-li dvě, a lidé chtějí parkovat v bezprostřední blízkosti svého bydliště,“ zmiňuje starosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Pánek.

Před časem zprovoznili nová stání u pošty, nyní budují další místa v ulici Vsetínská. Prostory k odstavení aut tu vznikají buď jako samostatné projekty, nebo v rámci regenerace sídlišť. „Možná proto, že to děláme programově, tak parkování v současnosti nevnímám jako dramatický problém,“ zmiňuje Pánek.

Parkovací dům neřeší všechny problémy

I v Bystřici ale musejí místům pro auta ustupovat zelené plochy. „Jinak místo nezískáte. Kdysi jsme uvažovali o stavbě parkovacího domu, ale v centru města by se mi taková stavba nelíbila,“ přibližuje Pánek.

Na nový parkovací dům naopak spoléhají v Kroměříži. Stavba ve Velehradské ulici nedaleko centra města pojme 137 aut, vyšla na bezmála sto milionů a nedávno zahájila ostrý provoz.

„Základní myšlenkou bylo vyřešit situaci na náměstí. Tam parkovali lidé, co šli na osm hodin do práce. My jsme ale potřebovali místo pro ty, kteří si přijeli něco vyřídit na úřad, do banky, nebo jen na oběd,“ vysvětlil starosta Kroměříže Jaroslav Němec.

Za stání v parkovacím domě zaplatí řidiči maximálně 50 korun denně. Výhodnou polohu má i pro turisty, kteří odtud mají zhruba stejně daleko do Květné i Podzámecké zahrady.

„Součástí je nové turistické informační centrum. Lidé, kteří přijedou do Kroměříže, tak dostanou všechny vstupní informace na jednom místě,“ doplnil starosta. Zároveň si uvědomuje, že dům nepomůže vyřešit situaci s parkováním v okrajovějších čtvrtích, kde město bude muset plánovat a budovat nová stání i nadále.

Luhačovice zavedly modré zóny

Recept, jak neutěšenou situaci s parkováním vyřešit, našli v Luhačovicích. Ne neustálým budováním nových míst, ale změnou celého parkovacího systému. V centru vznikly modré parkovací zóny, kde si každý rezident může parkovací místo pronajmout za 100 korun měsíčně. Na sídlištích pak vznikla parkovací území, na nichž mohou lidé nechat auta na základě parkovací karty.

„Město vydává dvě na jeden byt, ale podmínkou je trvalé bydliště,“ přiblížil luhačovický starosta Marian Ležák. Bez omezení je tu možno odstavit auto jen od 7 do 18 hodin. V docházkové vzdálenosti navíc město odkoupilo a připravilo odstavnou plochu, kde mohou nechat auta všichni, kteří oprávnění nemají.

Radnice si nový systém pochvaluje. „Kdybychom to nechali tak, lidé na sídlištích by se nepohnuli, nemohli by tudy projíždět popeláři ani auta záchranného systému,“ popsal Ležák.

Podle něj se naplno rozbujely dva fenomény. Přibylo lidí, kteří svá auta zaparkovali a dlouhodobě nevyužívali, a pak odstavování služebních dodávek.

„Hodně lidí si to usnadňovalo a parkovalo je přímo u domů. To už teď není možné. Systém funguje a já ho doporučuji i kolegům starostům v dalších městech,“ vzkazuje Ležák.