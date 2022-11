Lidé mění Zlín, chtějí hrát footgolf a chodit po opravených chodnících

„Jde o kombinaci fotbalu a golfu, kde se kopáním do fotbalového míče snažíte dostat míč na co nejméně kopů do jamky,“ vysvětlil autor návrhu Richard Šaur.

„Současné discgolfové hřiště by se jen osadilo devíti jamkami, které by měly víka s umělou trávou na zakrytí jamky a footgolfové směrovky s polepkou a číslem jamky. Tím by se na hřišti daly provozovat obě hry,“ přibližuje.

Obyvatelé města mohou v rámci participativního rozpočtu vybírat z celkem dvaceti návrhů. Hlasováním na webu, které skončí 27. listopadu, rozhodnou o rozdělení pěti milionů korun.

Mezi navrženými projekty jsou modernizace skateparku na ulici Broučkova u dopravního podniku, vybudování kuličkové dráhy na Vršavě a cykloboxů u městských lázní nebo vysazení stromů u příležitosti 700. výročí města. Tradičně nechybí ani návrhy na revitalizace dětských hřišť, tentokrát na Mokré, Podvesné, Severní Vršavě nebo Letné, či vznik workoutového hřiště na Zálešné.

„Těší nás velký zájem. Jde už o pátý ročník a lidé mají Tvoříme Zlín více v povědomí,“ řekla náměstkyně primátora Jana Bazelová.

Nápad vtáhnout obyvatele do rozhodování o podobě města měl úspěch už od začátku. Do prvního ročníku dorazilo 27 přihlášek a vysoký počet vydržel i v dalších letech. Mnohdy přitom šlo o originální nápady.

Chodník na Kudlov přesáhl finanční limit

„Mně osobně se moc líbila čítárna v Univerzitním parku nebo proměna prostoru u Kudlovské přehrady,“ podotkla Bazelová.

Dlouhodobým trendem jsou zmíněné opravy dětských hřišť, objevují se však i žádosti o opravy silnic, chodníků, zastávek či parkovacích míst. Letos by se takto mohli dočkat obyvatelé ulic Kamenná, Okružní či Díly III. Mnohdy přitom jde o práce, které by radnice měla dělat automaticky a nečekat přitom na tipy od obyvatel. Bazelová to ale nevidí jako problém.

„Například opravy chodníků se dělají v rámci pasportizace, ale pokud některý projekt v Tvoříme Zlín uspěje, jen se to uspíší,“ vysvětlila. „Naopak jsem ráda, že jsou lidé aktivní a zajímají se o své okolí. Takže si například odhlasují, že chtějí místa na parkování, protože je to v dané lokalitě problém,“ doplnila.

V pravidlech soutěže stojí, že se týká jen vnitřního Zlína a nikoli místních částí. Zároveň se projekty nesmí týkat strategických území, s nimiž má město do budoucna jiné plány, nebo pozemků patřících někomu jinému.

Důležité jsou i finance, letos do závěrečného hlasování neprošla třeba stavba chodníku spojující město a místní část Kudlov. Jeho stavba by totiž přesáhla 1,5 milionu korun, což je maximální částka na jeden projekt.

Nápady na zlepšení mají i v jiných městech

„Jsme ale rádi za všechny podněty, které přijdou. Na magistrátu se jimi zabýváme, neskončí v šuplíku,“ ujistila Bazelová.

Většina vítězných projektů je hotová do roka či dvou, někdy to ovšem trvá déle. Proměna zastávky Česká na sídlišti Jižní Svahy vyhrála už v roce 2018, jenže nakonec se ukázalo, že by byla velmi finančně náročná. Město tak udělalo aspoň dílčí změny a na místě vzniklo umělecké graffiti.

Participativní rozpočty fungují i v jiných městech v kraji a mají úspěch. Ve Valašském Meziříčí se hlásilo šestnáct projektů a hlasování ovládlo workoutové hřiště u Střediska volného času Domeček.

„Nápad získal 1 088 hlasů a dokázal, že i když projekt v jednom ročníku neuspěje, může zvítězit v tom následujícím,“ sdělil starosta Robert Stržínek. Z dalších nápadů se ujalo piknikoviště, revitalizace zeleně u kulturního domu v Hrachovci či nová vstupní brána do ZŠ Vyhlídka.

V Otrokovicích si obyvatelé z devíti návrhů vybrali cyklomyčky u cyklostezek, chytrou lavičku na náměstí 3. května, psí hřiště na Trávníkách či parkovací místa u Domu s pečovatelskou službou v Kvítkovicích. Dokončeny by měly být v příštím roce.

Ve Vsetíně je zájem slabší

Ve Vsetíně letos zaregistrovali jen tři přihlášky, což lidé kritizovali na sociálních sítích. A přidal se i opoziční zastupitel Michal Berg.

„Participativní rozpočet, do kterého lidé nehlásí svoje nápady, je prostě k ničemu. Parkovací místa pro kola by mělo město dělat automaticky podle potřeb lidí. Jenže když jsme na dopravní komisi vytipovali místa, kam by bylo stojany vhodné umístit (například ke školám), tak nám následně bylo z vedení města vzkázáno, že těch pár desítek tisíc se v rozpočtu nenašlo,“ reagoval.

Podle místostarosty Pavla Bartoně mohl za nízkým počtem projektů stát fakt, že šlo už o třetí ročník. „Inspirace tak mohla být vyčerpána. I motivace lidí může být nižší, protože vyhraje vždy jen jeden projekt,“ uvažuje.

Loni vyhrál veřejně přístupný včelín v Arboretu Semetín, který už je hotový, letos zase hlasující vybrali zřízení takzvaného bosého chodníku a mlžných bran. Město z dřívějších návrhů samo rozhodlo o stavbě památníku letce RAF Františka Vavřínka či zřízení laviček pro veřejnost.

„Objevil se návrh na to, aby příští rok mohlo uspět více projektů s tím, že jeden by stál nejvýše 300 tisíc korun. Budeme to řešit na zastupitelstvu,“ doplnil Bartoň.