Rožnov koupí sportovní halu, novou si město momentálně nemůže dovolit

Za halu i přilehlé pozemky by Rožnov pod Radhoštěm zaplatil přibližně 22 milionů korun.

„Zvažovali jsme i stavbu nové haly, ale když jsme hledali vhodné místo, žádné jsme nenašli,“ řekl na zastupitelstvu starosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci).

Proto radnici zaujala nabídka majitele haly Josefa Kramoliše. „Je možnost koupit ji ještě dříve, než půjde na realitní trh. A získáme i pozemky nabízející další potenciál pro sport,“ dodal Kučera.

V budoucnu by v hale mohly být dva kurty pro tenis a další prostor pro trampolíny a badminton. Současný prostor pro squash by šlo využívat například jako taneční sál. Rožnov zvažuje, že dva venkovní kurty zastřeší „nafukovačkou“, a tím zvýší kapacitu sportovišť v hale, která by se tak mohla stát multifunkční. Možný je i vznik přístavby k budově.

„V Rožnově jsou dlouhodobě nedostatečné kapacity pro sport. Některé naše oddíly musí jezdit trénovat do Valašského Meziříčí, Vigantic či dalších okolních obcí. V Rožnově se do tělocvičen nevejdou,“ popsal Jan Fiedler, zastupitel za Nezávislé Rožnováky a předseda TJ Rožnov pod Radhoštěm.

K projektu však zazněly i výhrady. „Koupě haly je málo vizionářská. Levné řešení není vždy dobré,“ podotkl opoziční zastupitel Jiří Pavlica (ANO). „Klidně počkejme třeba deset let a vybudujme reprezentativní městský sportovní stánek, kde půjde provozovat všechny sporty,“ dodal s tím, že stavbou venkovní nafukovací haly se sníží prostor pro výběh u tenisových kurtů.

Rožnov si však výstavbu nové sportovní haly nemůže v dohledné době dovolit. V létě otevřel zmodernizovanou knihovnu za 80 milionů korun a na příští rok připravuje kulturní centrum za zhruba 360 milionů.

„O stavbě nové sportovní haly se dá při dobré finanční kondici městského rozpočtu uvažovat v horizontu deseti až patnácti let,“ naznačil místostarosta Tomáš Gross (KDU-ČSL).