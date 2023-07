Vyšší produkce čipů by život v poklidném Rožnově proměnila, město může růst

„Jedná se o skvělou příležitost pro Českou republiku, region i samotnou společnost, která má potenciál posunout polovodičové odvětví na vyšší úroveň,“ nastínila mluvčí onsemi Lenka Střálková

Počet zaměstnanců firmy by se zvýšil ze dvou na tři tisíce. To by mělo zásadní dopad na město velikosti Rožnova pod Radhoštěm, kde žije 16 tisíc obyvatel, ať už jde o bydlení, parkování, či služby.

„Na jednu stranu je to pro město mimořádná příležitost, ale současně i trápení a starosti,“ uvědomuje si starosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci). „Budeme muset zvýšit nabídku bydlení – dlouhodobě tady chybí a tlak na něj se zvýší. Budeme potřebovat vyšší kapacity škol i školek, řešit parkování a veřejná prostranství,“ vypočítal.

Pokud jde o bydlení, město kupuje od kraje internát, který chce upravit tak, aby v něm vzniklo 72 garsonek, nebo 36 padesátimetrových startovacích bytů. Zvažuje i koupi budovy České pošty, která by se dala využít pro byty. Město se baví i s developery. „Musíme reagovat rychle,“ uvědomuje si Kučera.

Když by onsemi výrobu rozšířilo podle plánů, odborníky by muselo shánět z blízkého a vzdálenějšího okolí. „Plánujeme posílit spolupráci se školami, rozšířit ji na všechny technické univerzity v České republice a také podpořit střední školství v regionu,“ naznačila Střálková.

Noví zaměstnanci by pak v Rožnově měli s rodinami najít nový domov. „Bude tady tlak na pracovní místa, stejně jako na parkovací místa,“ tuší opoziční zastupitel Petr Uličný (ANO). „Už teď město řeší problémy s parkováním. Zvláště ve dnech, kdy jsou společenské akce a město je plné turistů, auta stojí mimo místa pro parkování. Lidé nemají na sídlištích kde parkovat. Když přibude dalších tisíc lidí i s rodinami, tak je namístě problém řešit už teď,“ vzkázal.

Podle starosty je v kapacitách města, aby tuto výzvu zvládlo. „Máme rozpracovaných sedm projektů na veřejná prostranství, v nichž řešíme prostor pro život i parkování. Řešíme zároveň i jinou dopravu, chystáme projekty cyklostezek,“ nastínil Kučera.

Je to napíchnutý ropný vrt, míní starosta

V chystané změně územního plánu už mají být budoucí potřeby města zohledněny. Pokud jde o navýšení míst ve školkách, plánuje radnice rozšíření jejich kapacity prostřednictvím takzvaných dětských skupin o tři třídy. Podle starosty má město i další plány, které by se měly uskutečnit v příštím roce. Současně si uvědomuje, že z městské kasy je všechny nezaplatí.

„Čekají nás investice za stovky milionů korun a budeme hledat peníze, kde budeme moci. Budeme žádat o pomoc stát i Zlínský kraj,“ nastínil Kučera. „Doba je těžká, ale vidíme možnosti, jak čerpat evropské dotace. Ty se dají nasměrovat do města, aby se zajistilo zázemí pro tuto mimořádnou investici. Když to trochu přeženu, tak je to takový napíchnutý ropný vrt. Bohatství z okolních států se bude vozit do Rožnova, kde se z něho budou vyrábět čipy do elektromobilů.“

Podle Uličného jen málokteré město dostane takovou příležitost jako Rožnov. „Když ji uchopí dobře, především pro začátek v hromadné diskusi mezi městem, občany a firmou, tak z toho mohou vzejít zajímavé příležitosti. Přitom je třeba brát ohled na to, aby charakter Rožnova zůstal zachovaný.“

„Uvědomujeme si, že projekt této velikosti by život v menším městě, jako je Rožnov, ovlivnil. O plánech jsme vedení města informovali a jsme připraveni spolupracovat formou společné pracovní skupiny v oblastech souvisejících s přípravou projektu,“ uvedla Střálková

Onsemi dodává čipy předním výrobcům mobilních telefonů a zejména přes subdodavatele i světovým automobilkám včetně výrobců elektromobilů. V Rožnově běží především výroba křemíkových desek a desek karbidu křemíku, výroba čipů i vývoj nových produktů a technologií.

Americký koncern onsemi vznikl v roce 1999 vyčleněním ze společnosti Motorola. Světově zaměstnává přes 30 tisíc lidí. Kromě Rožnova v areálu bývalé Tesly působí v Česku ještě v Brně. Do rozšíření výroby hodlá investovat dvě miliardy dolarů (asi 44 miliard korun). Do září se chce rozhodnout, zda investici umístí ve svých závodech v USA, Koreji nebo v Česku. Klíčová přitom bude výše státních pobídek.

„Rozvoj polovodičů je pro Česko klíčová záležitost, díky které se sníží závislost na dovozu čipů,“ prohlásil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).