Co s rozestavěným kulturákem za stovky milionů? Jasno bude během března

Stavba kulturního centra se předloni zastavila, hotová je pouze základová deska. Důvodem byly neshody stavební firmy s tehdejším vedením města na změně subdodavatele dřevostavby či nedostatky v projektové dokumentaci.

Radnice si poté objednala u expertů z brněnského VUT posouzení projektové dokumentace, podle jejichž zjištění v ní byly vážné nedostatky. Autor dokumentace, jímž je firma Archiweb, si za ní stál a zapracoval do ní požadavky uplatněné městem.

Rožnov pak zažádal VUT o znalecké posouzení upravené projektové dokumentace. Starosta Jan Kučera (Nezávislí Rožnováci) uvedl, že podle posudku jsou v dokumentaci i po opravách vady.

„Byli jsme zkraje roku nachystaní vyhlásit výběrové řízení, ale posudek ukázal, že v projektu je pořád řada oblastí, které je třeba prověřit a které mohou být rizikové,“ řekl Kučera na zastupitelstvu města.

„Prověřujeme proto variantu jinou, a to je dořešení projektové dokumentace formou design and build, což by mohlo přenést odpovědnost na realizační firmy,“ dodal.

Za rok a půl žádný posun, kritizuje Holiš

Zastupitel a bývalý starosta Radim Holiš (ANO), za jehož působení nápad na stavbu centra vznikl, upozornil, že druhý posudek zatím nebyl veřejně připomínkovaný a nešlo se k němu odborně vyjádřit.

„Je spekulativní, není podpořen žádným výpočtem a nemůže se brát jako relevantní,“ sdělil Holiš.

Kritizoval také, že starosta Kučera veřejně označuje projekt za špatný. „Za rok a půl jsme se nedostali nikam dál, než že jsme inflací zdražili stavbu a dali peníze za posudky, které nám nic konkrétního a zásadního neřekly,“ prohlásil Holiš.

Podle něj by měla druhý posudek projednat stavební komise a nezávislí odborníci. „Pokud architekt města nebude moci veřejně obhájit svůj názor před lidmi, tak se zdárného dokončení tohoto projektu nedočkáte,“ vzkázal vládnoucí koalici.

„Postupujeme s péčí řádného hospodáře a hájíme zájmy města, nikoli dodavatele. Můžeme po něm chtít, aby byly věci v pořádku,“ reagoval Kučera s tím, že navzdory inflaci se může podařit celou stavbu zlevnit. I díky klesajícím cenám stavebních materiálů či prací.