Hamrla po obvinění rezignoval na funkce ve vedení zlínského hokeje

„Rozhodl jsem se tak proto, že jsem celou dobu budoval klub, chtěl jsem ho dostat nahoru. A v této situaci, kdy měl klub jakýsi sportovní úspěch a finančně je stabilizován, tak by ho moje kauza mohla poškodit, což nikdy nedopustím, když jsem pracoval na opaku,“ reagoval po jednání.

V klubu končí i jeho otec Vladislav, který působil ve funkci vedoucího obchodního oddělení a je také obviněný.

Policie v úterý zadržela devět lidí ve Zlínském a Jihomoravském kraji – včetně Hamrly – a obvinila je z krácení daní, jehož se měli dopouštět tím, že uměle vytvořili řetězec obchodních společností, které si mezi sebou poskytovaly fiktivní reklamní služby. Tím měli stát připravit o více než 20 milionů korun.

Většině obviněných hrozí 8 let, dvěma až 10 let vězení. Hamrla to odmítá. Říká, že jeho firma Hamr marketing působí na trhu už dlouho a normálně funguje.

„Vím, co jsem dělal, vím, jak podnikám. Jedná se o firmu, která je na trhu od roku 2007, je to první nějaký vážný případ, takže děláme s mým obhájcem všechno pro to, abychom se před soudem obhájili,“ nastínil Hamrla. „Ale než se prokáže vina, nebo nevina, tak to může trvat nějaký rok a klub potřebuje mít vedení teď hned,“ doplnil.

Se zástupci klubu případ neprobíral, protože nemůže. „Je to živá kauza, mám podepsanou mlčenlivost,“ upozornil Hamrla. „Jen jsem oznámil, že rezignuji, a tím to považuji za vyřešené.“

Otazník visí nad tím, jestli v klubu, do jehož vedení nastoupil loni v prosinci a první tým přivedl k vítězství v Chance lize, nezůstane na jiné pozici, kde nebude rozhodovat o penězích. Hamrla to nechává otevřené, stejně jako majitelé klubu.

Podle primátora Jiřího Korce by ho měl ve vedení nahradit Jan Pravda. Ten je ve společnosti Berani Zlín na postu prokury a na zítřejší valné hromadě by se měl stát jednatelem. Ve spolku Berani Zlín má na starosti mládež a dnes by měl být jmenován také jeho generálním manažerem.

Bývalý brankář a podnikatel Robert Hamrla převzal zlínský hokejový klub.

Rozhodnutí Hamrly skončit považuje Korec za férové. „Nechce utíkat od rozdělané práce, ale na druhou stranu nechce kazit dobré jméno klubu,“ řekl Korec. „Proto bude otázkou, jestli vůbec bude pokračovat. Musíme si to jako spolumajitelé zanalyzovat, aby nová pozice dávala případně smysl nám i jemu.“

Zmínil, že Hamrla a jeho tým pro klub odvedli dobrou práci. „Právě proto máme otevřená zadní vrátka,“ uvedl Korec. „Odepsat někoho je jednoduché.“