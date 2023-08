Lidé odmítají proměnu malenovické Riviéry i rozdělení areálu Rybníky

Když v téměř zaplněné obřadní síni zlínské radnice hovořil Vladimír Novák z Malenovic, občas po jeho slovech zazněl potlesk. Nebyl jediný, komu se nelíbí chystaná změna, jež se týká kdysi oblíbeného malenovického koupaliště Riviéra, které už ale řadu let chátrá.

Podle změny územního plánu, která se projednávala, se má plocha změnit ze sportovního na komerční využití. Jeho majitelka Radmila Pospíšilová na ní hodlá vybudovat sídlo své firmy.

„Budu mluvit za občany Malenovic, kteří bojují o to, že se z Riviéry nesmí stát komerční prostor. Hlavní důvod je ten, že bude okolí obtěžováno hlukem,“ řekl Novák, který má nemovitost v sousedství a dříve byl spoluautorem petice proti takové změně Riviéry.

Mluvil i o tom, že Malenovické podhradí je v ochranném pásmu kulturních památek, ale postupně se změnilo na průmyslovou zónu a sídliště. Schválení změny by považoval za další zradu, „které se politici dopustí na voličích, a dílo zkázy na Malenovickém podhradí bude dokonáno.“

„Když jsme to řešili na radě, měli jsme obavu, aby tam nevznikl záměr s velkou intenzitou komerčního využití, nicméně projekt nám přišel smysluplný,“ reagoval náměstek primátora Pavel Brada, který má na starost územní plánování. „Mohl by tam vzniknout, co se týče ruchu, daleko horší typ zástavby,“ pokračoval.

Upřesnil, že tam může být maximálně dvoupatrová budova a 60 procent ploch musí zůstat zelených. Pospíšilová počítá s hlavní budovou s kancelářemi a zasedacími místnostmi, jež bude částečně zapuštěná v zemi. Mělo by tam být rovněž sociální zázemí v nižším objektu a místo bývalého bazénu přírodní jezírko. Uvažuje také o záchraně konstrukce toboganu.

„Bude to výrazně lepší řešení, než dnešní zanedbané a zničené koupaliště,“ argumentoval Brada s tím, že by areál mohl být podle jeho majitelky využívaný i na cvičení jógy či grilování, což by bylo pro lidi z Malenovic prospěšné.

Podle Nováka se ale původní využití pro sport už nikdy nevrátí a majitelce se otevřou dveře k podnikání. „Může se stát, že se odsouhlasí změna územního plánu a ona pak svůj záměr změní a začne využívat vše, co komerční prostor umožňuje,“ pravil Novák, načež v sálu zazněl potlesk. „Kdokoli může jakoukoli stavbu změnit,“ oponoval Brada. „My se nedohodneme, to je zcela evidentní, a pravdu ukáže čas,“ vzal si slovo Novák.

Pak vystoupila Pospíšilová, podle níž vizualizace záměru nejsou jen namalované pastelkami, ale jde o roční práci architektů za stovky tisíc korun. Postavit hlavní budovu by ji mohlo stát 20 milionů korun.

„Třetí rok areál kvůli panu Novákovi jen udržuji, protože proti tomu stále brojí. Věřím, že nemá nic proti mé osobě, ale má zkreslené informace,“ řekla Pospíšilová, která dostává podle svých slov i spoustu pozitivních ohlasů na své plány. „Nejsem developer a to, co říká pan Novák, jsou lži,“ ohradila se. „Územní plán se schvaluje jednou za deset až patnáct let, a když jeho změna neprojde, zůstane areál dál zdevastovaný,“ doplnila.

Rybníky rozdělí na dvě části

Další třeskuté téma se týkalo průmyslového areálu Rybníky, jenž nedaleko centra města funguje od Baťovy éry. Město loni přišlo s překvapivým návrhem, že by se změnil na plochy i pro bydlení, což tamní podnikatele vyděsilo. Město tak vymyslelo kompromisní řešení, že západní půlka zóny bude pro výrobu, východní i pro bydlení. Hranicí by byl hlavní vjezd do areálu.

Ani to však nenašlo jen pozitivní odezvu. Na Rybníkách sídlí 25 firem, v nichž pracuje 700 lidí.

„Prezentovali jsme, že je to do určité míry politická záležitost,“ předestřel Jiří Švarc z firmy Stemio, která pro město změnu územního plánu zpracovala. „Průmyslový areál není v návaznosti na blízké centrum urbanisticky úplně vhodný. Z našeho pohledu proto nebyl problém uvažovat o jeho postupné přestavbě na smíšenou funkci centrální, kombinující kromě komerčních ploch i bydlení a další slučitelné funkce,“ vysvětloval.

Změna územního plánu by výrobu ve východní části nerušila, ale nemohla by se tam rozvíjet těžká výroba, a naopak by tam mohla být bytová výstavba či služby.

„Změnu považujeme za nekoncepční, a to zejména z toho důvodu, že nerespektuje dlouhodobé užívání lokality jako průmyslového areálu,“ říkal právník firem z Rybníků Martin Kandel. „Chápeme určitý ústupek z původního rozsahu, i tak ale považujeme rozdělení areálu za zakonzervování stavu, který ve výsledku povede k likvidaci podnikatelské činnosti ve východní části,“ obává se.

Podle něho však budou omezené i firmy v západní části a v hlavním baťovském areálu za Dřevnicí. Obyvatelé nových domů totiž mohou brojit proti výrobě, která by je omezovala negativními vlivy.

Přes Rybníky měla vést takzvaná pravobřežní komunikace, jež bude nakonec kopírovat cestu podél řeky. Změnou se plochy blokované pro cestu uvolní, ale ne pro rozvoj výroby. „Dnes jsou tam podmínky horší,“ sdělil Švarc.

Odpůrci změn z Malenovic i Rybníků musí námitky poslat písemně, zpracovatel změny územního plánu je pak vyhodnotí. Konečné slovo budou mít zastupitelé letos v prosinci.