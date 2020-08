Řidič byl pojedenácté přistižený zdrogovaný, naboural auto s dítětem

Řidič ve vozidle Škoda Felicia v pondělí po deváté hodině ráno nezvládl řízení v chatové oblasti v obci Kašava na Zlínsku. Na úzké silnici ve směru na Ostratu čelně narazil do protijedoucího vozidla Škoda Octavia, které řídila jednatřicetiletá žena.

I přes hrozivě vypadající nehodu utrpěli oba řidiči nakonec jen lehké zranění. Řidiččin malý syn zraněný nebyl, od zasahujících hasičů dostal dráčka Záchranáčka. Škoda na obou vozech činí téměř sto tisíc korun.

Dechová zkouška byla u obou řidičů negativní, řidič felicie však měl pozitivní test na přítomnost drog. Policisty to ani nepřekvapilo.

„Mladý řidič, který dopravní nehodu s největší pravděpodobností zavinil, není pro policisty žádným nováčkem. Pozitivní hodnotu u něj při silničních kontrolách ukázala zkouška na přítomnost drog jen za poslední tři měsíce celkem v jedenácti případech. Několikrát odmítl lékařské vyšetření, které by přítomnost drog potvrdilo nebo vyvrátilo,“ uvedla zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Už začátkem července boural pod vlivem drog ve Vizovicích, kde také narazil čelně do jiného auta. Muž je kromě toho podezřelý z krádeže, neoprávněného užívání cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku za činy v Lukově na Zlínsku.

Po pondělní nehodě jej zlínští policisté obvinili z ohrožení pod vlivem návykové látky, a to prozatím ve čtyřech případech, za což mu hrozí až rok vězení, peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

„Jeho další protiprávní jednání zůstává nadále v šetření. Čekáme na výsledky zdravotních vyšetření a v některých případech také na výsledky znaleckých posudků k vyhodnocení množství drog v těle,“ poznamenala Kozumplíková.

Policisté tvrdí, že dosud nemohli jízdám mladíka pod vlivem drog zabránit. Auto mu nemohli zabavit, protože není jeho majitelem, a ke standardnímu potrestání vede v takovýchto případech dlouhá cesta.

„Pokud je test na přítomnost drog při silniční kontrole pozitivní, vyzveme řidiče, aby šel na lékařské vyšetření. Následně se zpracovává znalecký posudek na množství drogy v těle, což nějakou dobu trvá. Až podle závěru znalce to můžeme kvalifikovat jako trestný čin, za což jsme mohli sdělit obvinění až nyní. Až soud řidiče potrestá zákazem řízení a my jej znovu chytneme za volantem, bude to už maření úředního rozhodnutí a pak už můžeme žádat vazbu,“ popsala policejní mluvčí.

Řidič, který má při silniční kontrole pozitivní test na drogy, však také může lékařské vyšetření odmítnout. A právě to tento muž několikrát udělal.

„Pak může dostat trest v příkazním řízení na magistrátu, například také zákaz řízení. Ale toto řízení také nějakou dobu trvá, úřady jsou zavalené,“ poznamenala Kozumplíková.