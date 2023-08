Ceny obědů držíme, hlásí hospody ve Zlínském kraji. Průměr je 165 korun

Po loňském rapidním nárůstu cen si tak hospodští trochu oddychli. „Velké firmy stoply ceny základních surovin, jako jsou drůbež, mléčné výrobky, vejce, mouka, olej, koření a další. Od toho se odráží všechno,“ popsal Michal Juřena, jednatel restaurace U Dvou slunečnic ve Zlíně.

Ještě loni v lednu vyšla průměrná útrata zákazníka ve Zlíně na 145 korun, letos v lednu už to však bylo o skoro dvacet korun víc. Neustálý nárůst se však od začátku roku zastavil. Nyní tak podle analýzy společnosti Sodexo Benefity platí cena 165 korun.

„Meníčka jsme teď zdražovali o jednu dvě koruny. O víc to ani nejde,“ řekla Magda Slámová, provozní vsetínské restaurace Na Špici. „Ceny se pořád hýbou hlavně u masa, ale celkově už to není taková hrůza. Spíš je problém, že drogerie nebo papírenské zboží, které v restauraci potřebujeme, jde nahoru.“

„Ceny obědů jsme byli nuceni zvedat stejně jako ostatní, teď se ale už snažíme ceny držet,“ uvedl Lukáš Žaludek, ředitel společnosti Baltaci, jež ve Zlíně provozuje hotel, restauraci i další gastronomické podniky.

Meziročně obědy v hospodách v kraji zdražily o devět procent (ze 151 na 165 korun), což je nejméně v Česku. Mimochodem, ještě v létě 2019 stál oběd v restauraci ve Zlíně průměrně 116 korun. „Potvrzují se tak naše dlouhodobé predikce, že rok 2023 přinese v gastro sektoru stabilizaci cen,“ uvedl za společnost Sodexo Benefity Jan Michelfeit.

Z dat společnosti Edenred poskytující benefitní karty pro zaměstnance pak vyplývá, že lidé více chodí na obědy do restaurací, než si nechávají jídlo dovážet pomocí rozvážkových služeb. V červnu si nechali přivézt osm procent obědů. Dlouhodobý trend je přitom kolem deseti procent.

„Vzhledem k dosavadnímu vývoji neočekáváme ani ve druhém pololetí žádné výraznější cenové výkyvy,“ naznačila Aneta Matišková z Edenredu.

Lidé zdražování pochopili. Přesto je ale poznat, že řada hostů návštěvy restaurací omezila. Nebo mění svoje návyky a dávají si levnější jídla z denní nabídky. „Minutky moc na odbyt nejdou. I když přijde nějaká větší skupina třeba na oslavu, vybírají z meníček. Možná ale také proto, že jich máme na výběr hned devět,“ poznamenala Slámová.

Bistra propad nehlásí

Úspory hledají i provozovatelé. „Nechodíme do velkoobchodů, ale snažíme se nakupovat sami, abychom byli soběstační,“ vysvětlil Juřena. „A velkou výhodu mají podniky jako my, které jsou ve svém. Pokud platíte nájem, odráží se to i v ceně jídel.“

Během aktuálních týdnů navíc hospody nemají moc prostoru na zdražování. Spíše jsou rády za každého zákazníka, což platí hlavně pro místa ve vytížených turistických trasách. „Když začalo být hezké počasí, hned se nám zvedla čísla v Napajedlích, kudy vede cyklostezka podél Baťova kanálu. Za týden jsme měli nárůst o 25 až 30 procent,“ podotkl Žaludek.

V krajském městě je situace jiná. Lidé odjíždějí na dovolenou a chybějí také studenti. „Zlín je během července a srpna z hlediska tržeb slabší, město se vylidňuje,“ souhlasí šéf firmy Baltaci. „Orientujeme se navíc i na byznysovou klientelu a přes léto se žádné kongresy či další akce nekonají. Na druhou stranu ale neregistrujeme žádný propad v bistrech, která ve Zlíně provozujeme. Pořád platí, že lidé u obědů hledají kvalitu za dostupnou cenu, a právě jídelny v tom mají výhodu.“

Podle majitelů restaurací nejvíce hostů ubylo během a po skončení koronavirové pandemie. A ti, kteří zůstali, často zdražování rozuměli.

„Nežijeme ve vzduchoprázdnu, náklady jdou nahoru ve všech odvětvích, stejně jako energie a mzdy. Pokud ale lidem někde chutná, budou tam chodit i v případě, že je cena vyšší než dříve,“ zmínil Žaludek.

„Lidé se ptali, proč se ceny zvyšují. Na druhou stranu, my pořád držíme dvě ze čtyř meníček na 129 korunách, což je na Zlín slušná cena. Většina hostů zdražování akceptovala, vědí, že každý má svoje problémy,“ dodal Juřena.