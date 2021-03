Senioři se hrnuli ke stánku s respirátory zdarma, fronta měla desítky metrů

Respirátory byly k vyzvednutí ve stanu před radnicí na Velkém náměstí od 10 hodin dopoledne. Ze záznamu webkamery, která místo zabírá, je patrné, že už v 9:20 se začíná tvořit fronta. Před desátou dosahovala několika desítek metrů.

Situace trvala zhruba dvě hodiny, každý zájemce musel u stanu předložit občanský průkaz, aby doložil potřebný věk a také bydliště. V 11:20 už bylo na místě jen pár čekajících.

„Je pravda, že se tam dopoledne vytvořila opravdu velká fronta,“ připustil starosta Kroměříže Jaroslav Němec. „Musím říct, že většina lidí v ní tvořila rozestupy, ale někteří to vzali jako setkání a povídali si,“ doplnil.



Protože zájem byl velký, bude radnice v distribuci pokračovat také v úterý a v dalších dnech plánuje rozšířit nabídku na lidi ve věku od 65 let.



„Uděláme ale bezpečnostní opatření a strážníci budou čekající usměrňovat, pokud bude potřeba,“ řekl starosta.

Odpoledne už si ke stanu chodili lidé průběžně, dopolední shromáždění ale neuniklo veřejnosti a fotografie z něj se rozletěly po sociálních sítích.

Vedení města do respirátorů investovalo zhruba 150 tisíc korun a s akcí je celkově spokojené.



„Se záměrem rozdat této věkové skupině respirátory jsem spokojený, bylo to dobré rozhodnutí. Dnes jsem nechal přiobjednat dalších 4 500 kusů,“ reagoval starosta.

Stejný nápad měla i některá další města a obce v regionu. Většinou ale zvolila nekontaktní způsob předání. Například v krajském Zlíně je distribuovala Česká pošta přímo do schránek.

Zlínský výrobce Spur městu daroval 50 tisíc kusů, dalších 17 500 kusů radnice doobjednala. Do obálek je po pěti kusech balili zaměstnanci magistrátu, první várka mířila do Domů s byty zvláštního určení a poskytovatelům pobytových služeb. Od 1. března pak přišli na řadu ostatní obyvatelé města ve věku nad 70 let.