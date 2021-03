Zlínský kraj trvá na rekonkurzech, ředitelé škol budou obhajovat místa

A protože plánují obhájit svá místa, čeká je rekonkurz. „Nebudu měnit to, co už bylo nastaveno a na co jsme si během předchozích let zvykli,“ uvedla krajská radní odpovědná za školství Zuzana Fišerová.

Připomněla tak masivní pořádání rekonkurzů v minulých letech. Od roku 2012, kdy změna zákona umožnila jejich konání, si mohli zřizovatelé určit, zda a pro kterou školu je využijí.

Obě předchozí krajská vedení je považovala za rozumný nástroj. Současná radní pro školství s nimi souhlasí. „Ani by nebylo vůči ostatním školám fér, kdybychom určili nějakou úzkou skupinu ředitelů, kteří konkurz absolvovat nemusí,“ upozornila Fišerová.

Mojmír Zetek, ředitel Gymnázia Palackého ve Valašském Meziříčí, má za sebou šest let ve funkci. Školu však zná podstatně déle, před nástupem do ředitelny v ní učil. A v budoucnu plánuje zapracovat do výuky zkušenosti ze současné pandemické krize.

„Žáci jsou teď samostatnější, učí se hledat fakta, souvislosti a umí lépe pracovat s informacemi. To by měli využívat i v běžné výuce,“ poznamenal Zetek.

S rekonkurzem nemá problém. Stejně jako jeho kolegyně Pavla Caletková, která vede Základní uměleckou školu v Bystřici pod Hostýnem. „Rekonkurz akceptuji jako součást nastaveného systému,“ podotkla.

Pod jejím vedením má škola 590 žáků a vyučuje na třech místech. Protože jde o region na hranici Zlínského kraje, stahuje také zájemce z Olomouckého kraje.

Do konkurzu se mohou přihlásit i další zájemci. Kraj dal v minulosti několikrát přednost novému uchazeči před stávajícím ředitelem.

Již nyní je jasné, že přijde změna ve vedení Základní školy na Tyršově nábřeží v Rožnově pod Radhoštěm, jejímž zřizovatelem je město. Dosavadní ředitelka Anna Kovárňová podala rezignaci už před časem. Školu nyní vede její zástupkyně Blanka Kopečková.

Rekonkurzy budily emoce

„Jeden rekonkurz už jsem absolvovala, odešla jsem ale v průběhu šestiletého období, proto se hledá zcela nový ředitel,“ vysvětlila Kovárňová. Důvodem je nástup do penze. Stejně se rozhodla také ředitelka valašskomeziříčského dětského domova Elena Slámová.

Ředitelé škol a školských zařízení jsou jmenováni vždy na šest let. Zřizovatel je po uplynutí této lhůty může jen potvrdit ve funkci, nebo vypsat nový konkurz na jejich místo. V rámci toho může ředitel svou práci obhájit.

„Věřím, že i ředitelé, kteří svoji školu vedou úspěšně, vnímají konkurz jako příležitost ohlédnout se za výsledky a vytyčit si strategii pro další období,“ řekla Fišerová.

Zpočátku rekonkurzy budily emoce, někteří ředitelé je totiž považovali za znevážení své práce. V roce 2012, tedy bezprostředně po změně zákona, kraj potvrdil ve funkci ředitele 70 škol. Funkční období jim končilo v rozmezí tří měsíců, což hrozilo kolapsem krajského školství. Hned následující rok už se ale rekonkurzy konaly.

Druhý největší počet jich Zlínský kraj vyhlásil v roce 2018. Šlo o 54 škol. Vedení hejtmanství za to tehdy sklidilo kritiku, trvalo však na tom, že v rámci objektivity musí rekonkurzem projít všichni ředitelé.