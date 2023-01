Cestující v kraji se dočkají moderních vlaků, dráhy nasadí vozy RegioPanter

V obou případech to budou České dráhy, které obslužnost na těchto dvou provozních souborech zajišťují od roku 2019. Smlouvu s krajem měly však jen do konce roku 2023, což souviselo s chystanou elektrifikací tratě mezi Otrokovicemi a Vizovicemi. Příprava se ale brzdí a stavět se bude až za několik let.

Území kraje je rozdělené na čtyři provozní soubory. České dráhy mají nové smlouvy na dva z nich uzavřené do roku 2029. I třetí soubor nadále náleží jim, čtvrtý pak jedinému soukromému vlakovému dopravci v regionu, firmě Arriva. A to také do roku 2029.

Zlínský kraj aktuálně vybíral formou tržních konzultací, oslovil všechny větší železniční společnosti. „Relevantní zájem projevili dva dopravci – České dráhy a Arriva,“ nastínil náměstek hejtmana Radek Doležel (ANO), který má v kompetenci dopravu. „Po sérii jednání jsme jako nejvýhodnější vyhodnotili nabídku Českých drah, se kterými se nám podařilo dojednat velmi výhodné podmínky i cenu. Hodnota kontraktu činí řádově 2,5 až 3 miliardy korun,“ doplnil.

„Těší nás, že jsme se domluvili na podmínkách. Důležité je, že se cestující mohou těšit na pozitivní novinky,“ poznamenal náměstek ředitele Českých drah pro osobní dopravu Jiří Ješeta.

„Rozhodnutí objednavatele nám nepřísluší komentovat, respektujeme ho,“ reagoval na výběr dopravce mluvčí Arrivy Jan Holub. Tato dceřiná společnost německých Deutsche Bahn i nadále jezdí ve východní části Zlínského kraje.

Státní dopravce od roku 2025 nasadí pět nových elektrických třívozových jednotek RegioPanter, které cestujícím poskytnou komfortní interiér s možností připojení wi-fi, nabíjení drobné elektroniky a téměř 240 míst k sezení.

„Půjde o moderní bezbariérové vlaky, které nabídnou pohodlné a komfortní cestování. Nasadíme je na trati z Přerova do Břeclavi,“ upřesnil Ješeta. „Pro lidi to bude velký přínos,“ věří Doležel.

Na trať mezi Otrokovicemi a Vizovicemi se vrátí soupravy RegioShark. Bude jich šest. České dráhy je sem stáhnou z jiných krajů, aby nahradily motorové vlaky Regionova. Díky novým smlouvám České dráhy investují do zlepšení dopravy v kraji přes 800 milionů korun. Vypraví zde průměrně 326 vlaků denně.

Všechny soupravy, které od prosince 2023 státní dopravce na zmíněných tratích nasadí, budou nízkopodlažní a bezbariérové, vybavené moderním odbavovacím systémem, automatem na prodej jízdenek či validátorem jízdenek.

České dráhy také zapojily svoji aplikaci „Můj vlak“, která je určená pro chytré mobilní telefony nebo tablety, do krajského systému integrované dopravy. Cestující si tam mohou koupit jízdenky na vlaky Českých drah a Arrivy za zvýhodněný krajský tarif.