Referendum o parkování, koupališti nebo bytech Zlíňany nezajímá

Potřebují podpisy desetiny zlínských voličů, tedy zhruba sedmi tisíc lidí. Zatím jich ale mají jen 1 500. A přiznávají, že jim při přípravách došla energie a že lidé nemají, zřejmě i kvůli jiným starostem, o hlasování zájem.

„Zcela jistě nestihneme dostatek podpisů nasbírat do doby, aby referendum mohlo být současně s prezidentskou volbou,“ potvrdil opoziční zastupitel Pavel Sekula (SPD), jenž je zároveň předsedou Spolku Aliance Voda Zlínsku i Bytového družstva Podlesí, které hlasování prosazují.

„Při kontaktních akcích, když jsme byli ve stánku, se lidé ochotně podepisovali. Ale potom při rozesílání materiálů se nám nevrátil už téměř žádný. Máme pocit, že se tím lidé nechtějí zabývat,“ poznamenal Sekula.

Organizátoři před komunálními volbami rozeslali do schránek na třicet tisíc letáků s otázkami referenda i podpisovými archy, které měli zájemci podepsat a poslat zpět. Což však udělalo jenom několik desítek lidí.

„Může to být i tím, že naše práce není vidět a není dostatečně na úrovni. Také že nemáme dostatek finančních prostředků na to, abychom to byli schopni zpropagovat,“ uvažuje Sekula.

Pro primátora to není překvapení

Pro město to znamená, že nebude muset organizovat s prezidentskými volbami i referendum, což by mimo jiné představovalo i vyšší náklady.

„Není to pro mě žádné překvapení. Divil bych se, kdyby v tom pokračovali,“ reagoval primátor Jiří Korec (ANO). „Můj názor je, že to celou dobu byla součást kampaně pana Sekuly před komunálními volbami. Dělal totéž, co před čtyřmi lety, tedy řešil petici. Tehdy to byla problematika vody, ale to jsme v průběhu minulého volebního období vyřešili, tak se snažil najít jiná témata,“ míní primátor.

Podle Korce byla většina otázek v zamýšleném referendu formulována natolik nevhodně, že by o nich nebylo možné hlasovat. O tom by ale zřejmě nakonec musel rozhodnout soud, což se stalo už u dřívějšího referenda o vodě. Tehdy soud zamítl dvě ze tří otázek a současně nařídil, aby se konalo, protože zastupitelé s ním nesouhlasili.

Sekula zvažuje další referenda

Sekula připouští, že se aktivity spojené s přípravou dalšího referenda mohou zase rozběhnout příští rok, že nemusí jít o definitivní konec snahy. Témata otázek považuje stále za aktuální.

Jedna se týká toho, zda má město zajistit, aby nedocházelo k prodejům jeho pozemků developerům na výstavbu bytů, a jestli má samo na svých pozemcích byty stavět. Další budoucnosti bývalého koupaliště Riviéra v Malenovicích či průmyslového areálu Rybníky. Jiná otázka se týkala toho, zda by měla zůstat rezidenční parkovací stání v centru zdarma. A pokud šlo o vodárny, spočíval dotaz v tom, jestli má město usilovat o zrušení solidárního vodného a stočného, což by podle Sekuly mělo vést k menšímu zdražování vody v krajském městě.

Ve Zlíně se konala zatím dvě referenda. Poslední v roce 2020 s krajskými a senátními volbami se týkalo zlínský vodáren a ukončení jejich spolupráce s koncernem Veolia. Stál za ním také Sekula. Hlasovat přišlo přes 23 tisíc lidí, což je skoro 40 procent voličů. Pro ukončení spolupráce se vyslovilo 18 874 z nich, tedy přibližně 81 procent, takže bylo platné.

Předešlé veřejné hlasování o hazardu ve městě naopak úspěšné nebylo, neboť ho podpořilo málo lidí.