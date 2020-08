Sběr podpisů trvá. Referendum o nemocnici do voleb nestihneme, tvrdí Čunek

Za týden mají odevzdat podpisové archy. Iniciátoři petice za vyhlášení referenda o nové nemocnici ve Zlíně-Malenovicích zatím nevědí, kolik mají hlasů, a spočítají je v polovině příštího týdne. V jakém termínu se historicky první krajské hlasování v České republice uskuteční, ale stále není jisté.

Zástupci Zlínského kraje teď tvrdí, že v termínu krajských voleb, které se uskuteční 2. a 3. října, nebude referendum možné.

„Kdyby donesli podpisy, řekněme do 20. července, tak jsme to mohli stihnout do voleb. Dnes, už jen kvůli zákonným lhůtám, to možné není. I když se vzdáme některých lhůt a zpracujeme to extrémně rychle, tak to stejně nepůjde,“ prohlásil hejtman Jiří Čunek, který má krajské zdravotnictví na starosti.

Podle něj by kraj za uspořádání referenda v době voleb zaplatil sedm milionů, pokud by se konalo jindy, bylo by to 27 milionů korun.

„Není to pravda. Konzultovali jsme termíny s právníky, sami jsme si to počítali a oslovili jsme i Transparency International. Shodli jsme se, že když podpisy odevzdáme v polovině srpna a všechno bude v pořádku, tak by to kraj stihnout měl. Pokud si vymyslí obstrukce, je to jejich zodpovědnost,“ reagoval Ondřej Martínek, iniciátor petice a předseda spolku Zachraňme naše zdravotnictví.

Aby byl spolek úspěšný, potřebuje alespoň šest procent voličů z celého kraje, tedy asi 29 tisíc jmen. V referendu by se pak obyvatelé mohli vyjádřit, jestli chtějí novou nemocnici, nebo ne. Hlasování by bylo platné, pokud by se ho zúčastnilo alespoň 35 procent voličů.

Podle Transparency International se to stihnout dá

Krajský právní odbor lhůty kontroloval a hejtman na základě toho upozornil, že po započítání všech zákonných i administrativních lhůt by se referendum mohlo konat nejdříve ke konci října. Tedy za více než 70 dní od odevzdání podpisů.

Zákon o krajském referendu počítá s mnohem kratšími lhůtami, protože neřeší zpracovávání materiálů ani lhůty pro dodání usnesení. Podle něj má kraj 15 dnů na to, aby zkontroloval podpisové archy, které přinese přípravný výbor. Pokud by v nich našel chyby, má pak výbor minimálně sedm dní na nápravu.

Pak musí návrh bez vad projít radou, která ho předloží na nejbližší schůzi zastupitelům, kteří referendum vyhlásí. Usnesení ještě musí 15 dnů viset na úřední desce kraje a obcí.

Současně ale musí hejtman i starostové obcí stanovit minimálně 25 dnů před konáním referenda minimální počet členů volební komise a krajští zastupitelé ve stejné době určit výši odměny členům komisí. Z toho vyplývá, že nejpozdějším dnem, kdy by zastupitelé mohli referendum vyhlásit, aby se mohlo konat spolu s volbami, je 8. září.

Kraj si do doby přípravy zahrnuje třeba také pět dní na zpracování materiálu pro radní, desetidenní lhůtu ke svolání zastupitelů, pokud by se museli sejít mimořádně, nebo sedm dnů na oznámení starostům obcí. Jde o zažité administrativní lhůty.

„Je pravda, že je to natěsno, ale pokud by byl návrh v pořádku, nebylo by potřeba žádných oprav, tak by to měl kraj stihnout do voleb. Když bude mít dostatek podpisů obyvatel, kteří tak vyjádří svou vůli jít k referendu, pak by jeho vyhlášení nemělo nic bránit. Z našeho pohledu je to vhodný krok vzhledem k rozsahu plánované investice do nemocnice,“ upozornil Pavel Jiříček z Transparency International.

Zkracování lhůt ministerstvo vnitra nedoporučuje

Ministerstvo vnitra jakékoliv zkracování potřebných lhůt nedoporučuje.

„Vyhlášení a organizace krajského referenda jsou svázány řadou zákonných lhůt, které nelze zkracovat a jejich důsledné dodržování je žádoucí i z hlediska případného soudního přezkumu,“ upozornil Jiří Korbel z tiskového odboru ministerstva.

Zástupci kraje probírali organizaci referenda i s ministerstvem. Především proto, že by šlo o historicky první krajské hlasování v Česku.

Iniciátoři referenda začali podpisy sbírat na začátku května letošního roku. Pokud se jim nepodaří do konce příštího týdne najít dostatečnou podporu, jsou připraveni ve sběru hlasů pokračovat a referendum tak navrhnout i později.