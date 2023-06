Byt kupuje ten, kdo musí. Proti prodávajícímu má výhodu, míní makléři

Jenže na hypotéku dosáhnou jen stěží, a tak se do pořizování vlastní nemovitosti moc nehrnou. „Asi jako každý bychom se rádi usadili ve svém, ale vypadá to, že spíš zkusíme najít větší byt v pronájmu. Kupovat svůj byt můžeme zkusit za pár let, zatím nás to úplně netlačí,“ popsali mladí manželé.

Podobný případ není ojedinělý. Na realitním trhu aktuálně panuje klid a obchody se příliš nehýbou. „Trh se zasekl už loni a letos na jaře už všichni pochopili, že nastal problém. Prodeje klesly zhruba na polovinu,“ líčí Pavel Dočkal, který se prodejem nemovitostí zabývá už třicet let.

„Když se loni objevila zajímavá nemovitost, byl kupující rád, že se někdo přišel podívat. Pořád ale platí, že třeba malé garsonky ve Zlíně se prodají vždy,“ poznamenal.

„Během covidové pandemie dosáhla na hypotéku řada lidí, protože podmínky byly příznivější. Teď se situace vrátila do dřívější doby,“ souhlasí zlínský makléř Dalibor Stříbný z Explicit Reality.

Zjednodušeně řečeno, kupuje hlavně ten, kdo musí. Ať už kvůli rodinné situaci, či protože chce uložit peníze. „Hlavně menší dvoupokojové byty berou investoři, kteří mají hotovost k dispozici,“ naznačil Dočkal.

Jednou z hlavních příčin stagnace jsou vysoké úrokové sazby, které se nyní pohybují poblíž šestiprocentní hranice. Česká národní banka (ČNB) je zvyšovala před rokem kvůli nárůstu inflace, což mělo logicky dopad na úvěry na bydlení. „Mladé rodiny teď z těchto důvodů nákup vlastního bydlení odkládají a svou situaci většinou řeší pronájmem,“ zmínila Kateřina Kolomazníková ze zlínské realitní kanceláře Zvonek.

Bankovní rada ČNB začátkem června pravidla pro poskytování hypoték zmírnila a zrušila limit splátek hypotéky k čistému měsíčnímu příjmu. Podle expertů to však hypoteční trh oživí jen mírně. „Zrušení limitu pomůže spíše specifické skupině zájemců o hypotéky, které jeho oficiální platnost neumožňovala si hypotéku pořídit. Jim banka po individuálním posouzení vyhodnotí, že je pro ně hypotéka s těmito parametry zvládnutelná,“ uvedl pro ČTK ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

Pokud nyní někdo uvažuje o financování svého bydlení hypotékou, potřebuje mít naspořeno aspoň 20 procent z kupní ceny nemovitosti. Když tak chce například byt ve Zlíně za 3,5 milionu korun, měl by mít v hotovosti 700 tisíc.

Kupující jsou ve výhodě

„To ale každý nezvládne,“ konstatoval Stříbný. „Mladí lidé si většinou koupí nemovitost jen díky tomu, že jim finančně vypomůžou jejich rodiče, kteří někdy i zastaví svůj dům nebo jim půjčí finance. Sami by na hypotéku nedosáhli,“ dodal.

Zlínská makléřka Radana Javoříková (RE/MAX) také zaznamenala klienty z řad střední až starší generace, kteří kupují druhou nemovitost na stáří. „Mají například velký dům za městem na vesnici a obávají se, že už se o něj nezvládnou starat. Nebo mají starší byt bez výtahu a myslí na klidné dožití,“ uvedla.

Obecně teď platí, že cenu určuje spíše kupující, který ví, že je ve výhodě. Roli hraje i fakt, že ceny jsou v mnoha případech přestřelené, což je pozůstatek nejen z „pocovidových“ let 2021 a 2022. Podle Broker Consulting REALIndex, který porovnává data z nabídky a poptávky na realitním trhu, se rozdíl mezi nabídkovými cenami nemovitostí a skutečnými prodejními cenami prohlubuje a se 13 procenty je největší za poslední rok.

„Lidé si při nákupu otevřeně říkají o slevu. Ještě viditelnější je to u bytů v původním stavu, které šly dolů i o třicet procent. Chce je málokdo, musel by totiž poté investovat do stavebních úprav a shánět řemeslníky,“ sdělil Stříbný.

„Oproti první polovině loňského roku už kupující nejsou ochotni hradit nesmyslně vysoké kupní ceny,“ přisvědčila Kolomazníková.

Vysoké sumy brzdí i prodeje novostaveb. „Pokud za šedesátimetrový dvoupokojový byt máte zaplatit pět milionů, už je to pro řadu lidí psychologická hranice. Raději si pak koupí byt v paneláku za tři miliony,“ řekl Dočkal.

Cena nových bytů ovšem klesá jen mírně. Developeři ji vesměs drží a raději počkají, jak se situace na realitním trhu bude dále vyvíjet. „Vždy platilo, že příjemná lokalita Zlína, ‚inteligentní‘ dispozice bytů a adekvátně zvolená cena výstavbě zajistila kupující i v době hospodářského poklesu a jen způsobila zpomalení prodeje,“ shrnula Kolomazníková. „Výrazné zlevňování nových bytů tedy nezaznamenáváme. Zlín nemá dostatek vhodných ploch pro bytovou výstavbu, nové byty rozhodně chybí.“