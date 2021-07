Lavičková mánie zviditelnila Ratiboř, odpočinková místa se stala hitem

Zní to celkem jednoduše. Rozmístit po krajině lavičky a odpočívadla, propojit je pomocí mapky a nabídnout je lidem jako cíl procházek. Parta nadšenců z Ratiboře to však provedla originálním způsobem a teď za to sklízí uznání od místních i návštěvníků z okolí.

„V Ratiboři a jejím nejbližším okolí je několik míst, na kterých je radost se zastavit, vydechnout a okem spočinout na tom, co nám příroda a činnost lidí nabízí k pokochání, poznání či vzpomínání. Bylo naší snahou tato místa najít a vybavit je lavičkami vybízejícími k usednutí,“ popisují autoři nápadu, kteří se označují jako „lavičková guerilla“.

„Jsou to místní nadšenci, chlapi přes 60 let, kteří to tu mají rádi a hledali nějakou činnost, která je bude bavit a obci pomůže,“ děkuje starosta Ratiboře Martin Žabčík. S nápadem přišli loni v době pandemie koronaviru, kdy lidé nemohli příliš cestovat a většinu času byli nuceni trávit v okolí bydliště.

„Jeden je architekt, takže pomohl vybrat místa, kde se lavičky nejlépe budou hodit. Lavičky mají své donátory, některé pak pomohla zafinancovat obec,“ zmínil starosta.

Vzniklo tak celkem 18 odpočinkových míst, která jsou rozprostřena po celém katastru obce – v kopcích i údolí. Nejde přitom jen o krásný výhled, ale také bližší seznámení s okolím. U každé lavičky stojí sloupek se schránkou, která obsahuje pamětní deník a notový záznam s textem valašských písniček.

„Záměrem, který z koronavirových důvodů zatím nevyšel, je tyto písničky nazpívat ratibořskými soubory Kosáci a Kosáček a čela jednotlivých schránek opatřit QR kódy,“ uvádí za organizátory Janek Janíček.

„Při načtení tohoto QR kódu přechytralým telefonem by se měla na jeho displeji objevit a přehrát valašská písnička, v písemné podobě uložená ve schránce,“ doplnil.

„Lavičkiáda“ v Ratiboři zaznamenala veliký ohlas. Zejména během pandemie se po naučné stezce nazvané Za valašskou písničkou pouštěly početné skupiny lidí. Někteří si jen vybrali jedno z mnoha míst na lavičkové mapě, jiní na jeden zátah prošli všechna.

„Úspěch byl neuvěřitelný. Nápad ideálně trefil dobu. Ale není to jen o místních, za lavičkami sem jezdí i lidé odjinud,“ chválí Žabčík.

Zdůrazňuje, že důležitý je i systém donátorů, lidí z obce, kteří pomohli vybudování odpočinkových míst financovat. „Zároveň se o jednotlivá místa starají a udržují je,“ vyzdvihl starosta.

Lavičková mánie se navíc brzy rozšíří i do dalších obcí. Například ve Valašské Polance ve spolupráci s místními vytipovali seznam míst, která osadí novým mobiliářem, jejž postaví obec.

„Každá lokalita je něčím výjimečná, rozhledem, nějakým příběhem. Také my vnímáme tato odpočívadla jako místa k vycházkám pro místní i možnost prezentace turistům, kteří sem přijedou například po cyklostezce,“ řekl starosta Valašské Polanky Josef Daněk.