S rakovinou prsu se v kraji léčí přes 3 500 žen, je to páté nejvyšší číslo v zemi

„Byl to šok, v rodině rakovinu nemáme ani jsme v minulosti neměli. Bulku mi navíc nenašli hned při první kontrole na mamografu, ale až při druhém vyšetření, když se lékařce něco nezdálo. Byla malinká, schovaná blízko bradavky,“ popsala dvaapadesátiletá Lenka ze Zlínska.

Následovala další vyšetření a jasná diagnóza: zhoubný nádor. V krátkosti řečeno, žena nakonec podstoupila operaci, při které bylo nutné odstranit celý prs. Po ní nastoupila další léčbu.

Po necelém roce to vypadá, že je v pořádku. Rakovinu v těle nemá, chodí do práce, pravidelně chodí na kontroly a podstupuje další léčbu, aby se snížila možnost vrácení nemoci. „Musela jsem se smířit s tím, že moje tělo není takové, jaké bych si přála. Bohužel. Ale i kvůli dětem a rodině jsem ráda, že jsem vlastně živá a zdravá,“ uvedla pacientka.

Onkologickým pacientkám v Baťově nemocnici ve Zlíně slouží moderní lineární urychlovač, který zkrátí čekací doby a alespoň částečně usnadní ozařování. (červen 2023)

Před dvaceti třiceti lety by tento příběh, stejně jako tisíce dalších, zřejmě tak šťastný konec neměl. Právě díky včasnému odhalení karcinomu má totiž stále více žen velkou šanci toto onemocnění přežít.

Lékaři s jistotou tvrdí, že 90 procent pacientek s časným stadiem rakoviny se zcela vyléčí. Jednoduše řečeno, karcinomů prsu sice přibývá, ale pacientky méně umírají.

Potvrzují to i data za Zlínský kraj z Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Třeba v období čtrnácti let, od roku 2002 do roku 2016, provedli lékaři v regionu téměř 395 tisíc vyšetření. Během nich odhalili necelých 1 800 zhoubných neléčených nádorů. Z nich bylo 93 procent v prvním nebo druhém stadiu.

„Časné zachycení rakoviny prsu v prvním stadiu je prognosticky pro pacientky příznivější a jsou po operaci a léčbě až z pětadevadesáti procent vyléčeny. V případě pokročilejších nálezů ve třetím a čtvrtém stadiu procento přežití v pěti a deseti letech klesá k padesáti až čtyřiceti. S karcinomem v pokročilém stadiu přicházejí častěji starší ženy, například ty, které žijí v domovech pro seniory. Ale samozřejmě i mladší ženy, jež mají agresivnější formy karcinomu prsu,“ přiblížila lékařka Michaela Zábojníková z onkologického oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně, kde funguje Komplexní onkologické centrum pro celý kraj.

Viditelné důsledky pravidelného screeningu dokazují i data za desetileté období. Nově zjištěných případů bylo v roce 2015 o 21 procent více, než v roce 2005. A zemřelých žen kvůli rakovině prsu naopak o pětadvacet procent méně. Před pěti lety pak do evidence nemocných přibylo 428 žen, o tři roky později už 508.

Aktuálně podstupuje léčbu více než 3 500 žen ze Zlínského kraje. Takový počet alespoň eviduje mezi svými klientkami Všeobecná zdravotní pojišťovna. Jde o páté nejvyšší číslo v zemi. Výrazně hůře jsou na tom Praha, Středočeský kraj, Jihomoravský a Ústecký. Před pěti lety mezi nimi byly ještě Pardubický a Moravskoslezský, Zlínský tehdy obsadil sedmou příčku a nemocných žen bylo 3 400.

Věk pacientek se ale příliš nemění. „V poslední době je hodně slyšet o velmi mladých ženách, které onemocněly a tyto případy neskončily šťastně. Ale skutečně nejčastěji rakovina prsu postihuje ženy starší padesáti let, hlavně kolem pětašedesáti,“ upozornila Magdaléna Vošahlíková z Aliance žen proti rakovině prsu.

„Proto je velmi důležité, aby v tomto věku chodily na kontroly, protože z věkové kategorie nad pětačtyřicet let to dělá jen šedesát procent žen. Je velká škoda, že celých čtyřicet procent nechodí. Protože i v případě, že si provádějí samovyšetření, tak při něm nemohou odhalit dvou- až třímilimetrový nádor,“ zdůraznila.

Na operace nemusejí ženy ze Zlínského kraje nikam dojíždět. V regionu jich chirurgové provedou kolem 300 ročně, a to v krajských nemocnicích v Kroměříži, Vsetíně a Uherském Hradišti a v soukromé EUC klinice ve Zlíně.

„Za poslední roky se na naší klinice počet výkonů pro karcinom významně nemění a pohybuje se kolem dvou set za rok. Podíl kompletního odstranění prsu je také poměrně stabilní, asi čtvrtina,“ doplnil chirurg Jiří Gatěk, který na zlínské EUC provádí operace karcinomu prsu.