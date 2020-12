Nemocnici ve Zlíně budeme opravovat průběžně pořád, říká hejtman Holiš

Investiční záměr za osm miliard korun je přitom schválený a vítěz vybraný. K podpisu smlouvy s projektantem nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích se ale nový hejtman Radim Holiš (ANO) nechystá. Naopak.

„Dali jsme úkol úřadu, aby připravil materiály ke zrušení investičního záměru a k zastavení veřejné zakázky na projekt,“ prohlásil v rozhovoru pro MF DNES Holiš.

Budete o tom hlasovat na pondělním zastupitelstvu?

Ne, v pondělí zastupitelům sdělíme, že jsme řediteli úřadu tento úkol zadali. Potřebujeme k tomuto rozhodnutí ještě právní analýzy a rozbory, které nikdo neudělá za týden. Současně chceme v této době jednat se všemi zainteresovanými stranami, se kterými jsme zatím nemluvili. A také přesuneme peníze určené na novou nemocnici.

Jaké?

Jde o peníze z dlouhodobého investičního záměru, které přesuneme do položky investice ve zdravotnictví. Tím jasně říkáme, že další peníze do pokračování projektu nové nemocnice dávat nechceme.

Kdo analýzy zpracuje?

Právníci kraje už mají nějaký výstup, ale není úplný. Zatím jen víme, kde hrozí největší rizika. Chceme stoprocentní rozbor, na který je ale potřeba více času.

Zároveň byste měli rychle vyřešit interní pavilon, je to tak?

Zřídili jsme odbornou komisi, které položíme několik základních otázek týkajících se případné dostavby a rekonstrukce Baťovy nemocnice. Z toho vzejde zadání pro projekt. V komisi jsou lékaři, manažeři, ekonomové a lidé znalí zdravotnictví.

Co od komise chcete slyšet?

Určitě se zeptáme, jestli je v pořádku společné řízení čtyř nemocnic v kraji, které je teď nastavené. Také nás zajímá, jaká jsou největší rizika a problémy Baťovy nemocnice. Podle toho bude definovaný záměr projektu. Dokázal bych si představit, že jako valná hromada nemocnice zadáme úkol i vedení nemocnice, aby přišlo s vlastním návrhem řešení nejhorších problémů.

Ale vy přece víte, že nejpalčivější je stav interny. Potřebujete si to znovu potvrdit?

Chceme mít základní vizi, co se v nemocnici musí udělat. Nemůžeme říct, že hned postavíme novou internu, a současně nevědět, co uděláme v dalších krocích. Proto chceme vidět základní vizi nejhorších rizik a sestavit plán rekonstrukce. Ten bude muset být obhajitelný i v souvislosti s ekonomikou kraje.

Jakou dobu na sestavení takového plánu potřebujete?

Nebude to zítra. A za rok nebudeme mít novou internu. To není možné. Nejpozději na únorovém zastupitelstvu chceme schválit zadání projektové dokumentace na dostavbu a rekonstrukci Baťovy nemocnice. Může to případně zadat rada i dříve, ale v takto zásadní věci bych byl pro, aby tento krok prošel i zastupitelstvem.

Ale Piráti chtěli studii rekonstrukce nemocnice, aby měli srovnání s novou nemocnicí. To už neplatí?

V koalici je jasná shoda, zabrzdit všechny kroky kolem nové nemocnice a v klidu si dát na stůl data. Ale protože jsme na úřadě teprve tři týdny, tak tato data k dispozici nemáme. Potřebujeme čas. Osobně mám po ekonomické stránce jasno, ale budeme diskutovat s kolegy, jestli jim to bude stačit. Teď získáváme čas dopracovat verzi dostavby a vysvětlit si, v čem je její výhodnost.

Takže nepotřebujete srovnání?

Pokud budu mluvit za ANO, tak ne. Navíc ekonomická situace naprosto jasně rozhodla, abychom velké investiční záměry, které byly položené na nereálných číslech, zastavili. Mluvím o dopadu pandemie na rozpočty a hospodaření krajů a také o úpravě daňových zákonů.

Jaké další investice chcete zastavit?

Vsetínská i Kroměřížská nemocnice pracují s novými generely a řeší zásadní rekonstrukce v řádech miliard korun. I jim jsme řekli, že tyto peníze, které byly slíbené minulým vedením, nejsou k dispozici. Takže se připravujeme na debatu plánování investic do toho nejhoršího, co potřebujeme opravit. Chceme k tomu využít evropského dotačního programu. Například půjde o dostavbu interny v Kroměříži a nové dialýzy ve Vsetíně.

Kdy chcete mít hotovou koncepci zdravotnictví? I vy jste před volbami říkali, že má být schválená, než se začnou dít zásadní změny ve zdravotnictví.

I tento materiál dáme expertní skupině a zeptáme se, je-li v pořádku.

Zdravotnictví má v kompetenci sociální demokracie. Před pěti lety se přitom pod jejím vedením nemocnice dostaly do špatné ekonomické situace. Neobáváte se stejného scénáře?

Pokud by to hrozilo, tak povedeme s náměstkyní Olgou Sehnalovou (ČSSD) debatu, abychom se do takové situace nedostali. Děláme kolektivní rozhodnutí. Pokud se záměr začne stáčet jinam, zasáhneme dříve, než to bude neřešitelné.

Hodláte pokračovat ve fúzování nemocnic?

Čekáme na názor expertní skupiny, o který se chceme opřít. Chceme být opatrní a ne unáhlení. Mám soukromý názor, ale budu respektovat názor většiny.

Vaše náměstkyně pro zdravotnictví mluvila o tom, že je potřeba zlepšit personální situaci. Máte v plánu vyměnit primáře?

K primářům jsme v debatě nedošli, ale bavili jsme se o dílčích personálních změnách v řídících funkcích napříč krajem, nejen u nemocnic. Chceme tyto posty prověřit. Budou to otevřená výběrová řízení, do kterých se budou moci přihlásit i stávající šéfové a vyhraje ten, kdo bude mít nejlepší koncepci.

V jakém nejkratším čase může mít kraj v ruce projekt rekonstrukce Baťovy nemocnice?

Pokud půjde vše dobře, bude rok a půl trvat projektová příprava a územní a stavební řízení. Následně budeme vybírat zhotovitele. Je teoretická šance, že začneme s rekonstrukcí nemocnice ještě v tomto volebním období. Odmítám ale debatu o tom, kdy bude kompletně zrekonstruovaná, protože různé stáří budov a různé vybavení s sebou nesou jasnou odpověď, že peníze se do nemocnice budou dávat pořád. Rekonstrukci neuděláme za deset dvacet let. To je nesmysl a není to pravda. Nemocnice se bude opravovat průběžně pořád.

Máte představu o nákladech?

Budeme to vymýšlet tak, aby kraj současně zvládl a neohrozil další investice, které jsou nutné.