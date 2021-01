Nápory lidí na Pustevny zabrzdil mráz, další turisty přiláká výstava soch

Většinou mají co dělat, aby usměrnili štosující se auta. V neděli měli pracovníci parkoviště v Trojanovicích pod dolní stanicí lanovky na Pustevny poklidnou směnu.

„Je to klidný víkend, obvykle tu už míváme plno,“ hlásil až překvapeně muž v reflexní vestě, který navigoval hrstku řidičů.

Na Pustevny, přezdívané Valašský Václavák, vyrazilo o víkendu oproti normálu málo lidí. Obě cesty z Trojanovic i Prostřední Bečvy byly dostupné, policie tu prakticky nemusela zasahovat. Nebývá to zvykem, ještě před týdnem nazpět tu zkolabovala doprava, auta ucpala silnici na Pustevny a policisté ji museli uzavřít.

„Určitě se na tom podepsalo počasí,“ zdůvodnila PR manažerka Dita Korčák Hrtusová ze společnosti Pustevny. „Zatímco předchozí víkendy v nížinách sníh nebyl, teď už je všude a lidé nemuseli třeba za sáňkováním a bobováním vyrážet nikam daleko,“ doplnila s tím, že zdaleka nejvíc bylo běžkařů.

Na vrcholku navíc bylo pořádně mrazivo, teploměr v neděli ukazoval minus 12 stupňů a krásné výhledy znemožňovala mlha.

„Věděl jsem, že to bude ideální čas vyrazit, protože dneska se tu nemusím mačkat mezi lidmi,“ usmíval se Daniel Huňa z Rožnova pod Radhoštěm, který přišel podniknout výlet na skialpech.

Neznamenalo to přitom, že by Pustevny byly prázdné, ale hloučky lidí se tu snadněji rozptýlily.

„Vím, že tu obvykle bývají davy. Čekali jsme to i dnes, byli jsme na to připravení. Je to vždycky něco za něco, protože je to tady nejhezčí místo v Beskydech,“ mínila Jana Jurníčková, která přijela s rodinou z Opavy.

Řidiči si dělají, co chtějí

I když zažily Pustevny oddechový víkend, místní poukazují na to, že dlouhodobá zátěž je enormní.

„Předchozí dva víkendy to byl opravdu extrém. Vzhledem k epidemické situaci do hor míří obrovské množství lidí,“ poukázal starosta Prostřední Bečvy Radim Gálik.

Právě tato obec je návaly turistů nejpostiženější. „Pro zdejší občany je to velice těžké. Vznikají tu kolony, řidiči parkují, kde se jim zachce, v zákazu zastavení stojí třeba dvě stě aut. Nikdo nedodržuje pravidla,“ vylíčil starosta.

Obec provozuje parkoviště přímo na Pustevnách, o jeho obsazenosti informuje tabule u silnice nebo webové stránky obce. Řidiči však často tyto údaje ignorují.

„Problém je, že jakmile se parkoviště zaplní, lidé začnou parkovat všude okolo a hrozí ucpání cesty, autobusy i složky záchranného systému mají těžké se sem vůbec dostat,“ potvrdil krajský policejní mluvčí Petr Jaroš. Policie podle něj v exponované víkendy v místě posiluje hlídky, usiluje ale také o trvalejší řešení.

Ledové sochy chystají i letos

To by mohla přinést výstavba nového záchytného parkoviště u hlavní silnice. „Máme na něj vykoupený pozemek, usilujeme o změnu územního plánu a zpracování dokumentace, abychom mohli stavět. Je to ale běh na dlouhou trať,“ nastínil Gálik, podle něhož by parkoviště mohlo stát nejdříve v roce 2023. Pojmout by mohlo tři až čtyři stovky vozidel.

Podle ochránců přírody trpí náporem lidí na Pustevnách i okolní krajina. „Nejde jen o auta a odpadky. Ty se uklidí. Ale bohužel nám odsud mizí některé druhy vzácných zvířat, to je ztráta, která se nedá nijak vyčíslit,“ poukázal zástupce ředitele CHKO Beskydy Jiří Lehký.

Připomíná, že oblast v okolí Radhoště tak opustil například silně ohrožený druh ptáka jeřábek lesní.

Společnost Pustevny, která provozuje lanovku, restauraci, udržuje běžkařské trasy a půjčuje zimní vybavení, však nepovažuje letošní návštěvnost za příliš odlišnou od předchozích let.

„Hodně se teď mluví o návalech lidí, ale nepřijde nám to výjimečné. Neřekla bych, že letos to koronavirus nějak ovlivnil. Loni, když jsme tu měli ledové sochy, se na Pustevnách během měsíce také vystřídalo osmdesát tisíc lidí,“ upozornila Korčák Hrtusová. Podle ní jsou problémem pouze neukáznění řidiči.

Na ledové sochy chtějí na Pustevnách lákat i letos. „Zatím plánujeme termín od 25. ledna, ale záležet bude na vládních nařízeních. Akce bude mít jinou podobu, zvažujeme ji udělat jako venkovní výstavu,“ prozradila Korčák Hrtusová.

Ledové sochy na Pustevnách v roce 2014: