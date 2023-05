V psychiatrické nemocnici podalo výpověď 20 lékařů, jsou nespokojení s ředitelem

„Ztratili jsme veškerou důvěru v manažerské schopnosti pana ředitele. Jsme přesvědčeni, že jeho osobnostní a odborné kvality nedosahují úrovně nutné k vedení žádné zdravotnické instituce a už vůbec ne tak specifické jakou je Psychiatrická nemocnice,“ napsali lékaři ve svém prohlášení, které má iDNES.cz k dispozici.

„Jsme přesvědčeni, že svým přístupem k psychiatrii je Mgr. Polák přímým ohrožením péče o pacienty s duševními poruchami. Řada z nás zde pracuje desítky let a nikdo nepamatuje naše zařízení v tak tristním odborném a lidském stavu,“ vysvětlili lékaři.

Výpověď podalo 6 z celkového počtu 12 primářek a primářů, 11 z celkového počtu 19 atestovaných lékařek a lékařů a 3 z celkového počtu 8 atestovaných klinických psychologů.

Lékaři poukazují mimo jiné na to, že ředitel nepřiměřeně zasahuje do jejich vysoce odborné léčby, a zavádí nové metody, aniž by o nich informoval primáře. Některé novinky jsou podle nich i v rozporu s dlouholetými zkušenostmi. Také se jim nelíbí, že Polák prosazuje sociální opatření na úkor zdravotní péče. Zmiňují rovněž údajný autokratický styl řízení, opovrhování lékaři, vyhrožování a manipulaci.

Už před měsícem se obrátili na ministerstvo zdravotnictví, které Psychiatrickou nemocnici zřizuje.

„To jsme s dostatečným předstihem písemně a i na osobním jednání informovali o závažné situaci v naší psychiatrické nemocnici. Činili jsme tak proto, aby ministerstvo zdravotnictví mohlo přijmout rázná opatření,“ sdělili lékaři.

K nápravě zřejmě nedošlo a nespokojenost lékařů vyústila v hromadnou výpověď.

„Vzhledem k tomu, že situace se neuklidnila, budeme ji nadále řešit. V tuto chvíli není péče o pacienty jakkoli ohrožena a vyřešení předpokládáme v řádu dní. Více v tuto chvíli nebudeme komentovat,“ informoval mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Reakci ředitele Psychiatrické nemocnice zjišťujeme.