Ministr navštívil psychiatrickou nemocnici. Věří, že lékaři výpovědi stáhnou

„Je nulové riziko ohrožení péče o pacienty v této nemocnici,“ ujistil po návštěvě nemocnice ministr Válek.

Dále řekl, že se nespokojených lékařů neptal, zda skutečně stáhnou výpovědi, jak slíbili. „Vůbec mě nenapadlo, se jich ptát. Slušný člověk, když něco slíbí, tak to dodrží. A jestli něčemu věřím, tak tomu, že lékaři této nemocnice jsou slušní lidé. Velmi by mě překvapilo, kdyby slovo nedodrželi,“ řekl ministr.

Potvrdil také, že ministerstvo podporuje psychiatrické nemocnice i reformu psychiatrické péče. „Je důležité, aby to byly nemocnice moderního typu a aby z dlouhodobého hlediska spolupracovaly s nějakým zdravotnickým zařízením, eventuálně s ním tvořily jeden celek, aby péče o pacienty byla komplexní,“ vysvětlil Válek.

V nemocnici nyní ministerstvo udělá audit hospodaření. „Dělá se při každé výměně vedení, to je standardní postup, nic, co by bylo pro tuto situaci specifické,“ ujistil Válek.

Připomněl, že se skupina klíčových zaměstnanců obrátila dopisem na ministerstvo a trvala na odvolání vedení. „To se rozhodlo odstoupit, za což bych rád poděkoval,“ řekl Válek.

„Situace je stále napjatá a zklidnění můžeme čekat až po jmenování nového ředitele,“ reagovala primářka Lucie Macharáčková ze skupiny nespokojených lékařů. Potvrdila nicméně, že ministr Válek odpověděl na jejich nejdůležitější otázky. „Ujistil nás, že je psychiatrická nemocnice v Kroměříži stále standardní nemocnicí, kde má lékař výsadní postavení v péči o akutního psychiatrického pacienta,“ řekla Macharáčková.

Shodu nalezli lékaři s šéfem resortu také v tom, že nemocnice potřebuje ve vedení dobrého manažera, který by zajistil financování.

Vedením nemocnice bude od července pověřen ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík. Výběrové řízení ministerstvo vyhlásí po prázdninách. „Olomoucká nemocnice je perfektně vedená, je ve výborné ekonomické kondici, má vynikající náměstky obchodního, ekonomického a IT, tím pádem mám záruku, že projekty, které jsou tady v Kroměříži rozpracované, se dokončí.“

Výpověď podala v psychiatrické nemocnici polovina ze 12 primářů a primářek, 11 z 19 atestovaných lékařů a tři z osmi atestovaných klinických psychologů. Vedení nemocnice včetně Poláka odejde ke konci června.

V dřívějším prohlášení lékaři uvedli, že ředitel nemocnice neodbornými zásahy vstupuje do léčebného procesu a jeho přístup k psychiatrii představuje přímé ohrožení péče o pacienty. Polákovo rozhodnutí rezignovat uvítali.

Polák označil výpovědi lékařů za hrubý nátlak, svým chováním podle něj vyvolávali paniku mezi zaměstnanci. Upozornil, že v nemocnici panoval odpor ke změně.

Válek dnes navštíví také zlínské Centrum pro léčbu bolesti a paliativní medicínu a Krajskou nemocnici T. Bati ve Zlíně, kde bude na onkologickém oddělení uveden do provozu lineární urychlovač.