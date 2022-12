Do zóny ve zlínských Přílukách už vede nová estakáda, uleví dopravě

Most čeká demolice a místo něj vznikne pouze lávka pro chodce a cyklisty. Do té doby bude v provozu dočasná lávka. Současně s uzavřením mostu začalo fungovat nové napojení průmyslové zóny za řekou o něco dál za městem; je pohodlnější a bezpečnější. Řidiči si ale budou muset zvykat na nový systém dopravy.

„Hlavním kladem je zajištění bezpečné dopravní obslužnosti průmyslové zóny, na kterou tamní firmy čekaly asi patnáct let, a současně odklonění dopravy z obytné zóny v Přílukách,“ zmínil náměstek primátora přes dopravu Michal Čížek.

Už při zahájení výstavby nového mostu si zástupci společností záměr města pochvalovali. A platí to i dnes. „Samozřejmě, že to vítáme. Výrazně se zlepší průjezdnost průmyslovou zónou a ulehčí se i obyvatelům Příluk. Je to ideální řešení,“ uvedl Radomír Kocman, jednatel stavební společnosti KKS, která v přílucké průmyslové zóně sídlí. Pokud by nové napojení nevzniklo, byly by podle něj investiční záměry zdejších firem ohrožené.

Na konci estakády v průmyslové zóně vznikla kruhová křižovatka, takže řidiči pohodlně odbočí do dvou směrů. Pokud se však vydají k centru města po ulici Cecilka, musejí počítat s tím, že odbočení na nejbližší křižovatce bude možné pouze doleva. Pekárenská ulice, která vede k nemocnici, bude totiž v krátkém úseku u křižovatky jednosměrná. Zákaz bude platit ve směru k nemocnici.

„Toto omezení je dočasné pro odlehčení dopravy kolem krajské nemocnice,“ poznamenal mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

S uzavřením starého mostu zmizí z křižovatky, na níž se napojuje, semafory. Posunou se o několik desítek metrů výš po hlavní silnici k novému mostu, kde budou řídit dopravu. Z ulice Pančava budou řidiči moci vyjíždět na hlavní cestu jen ve směru na Vizovice, a to tak, že počkají, až bude volno. Na přechodu pro chodce před křižovatkou vznikne na této cestě ostrůvek, aby bylo přecházení jednodušší.

„I přesto je z důvodu bezpečnosti nezbytně nutné, aby řidiči, chodci i cyklisté dbali v tomto místě zvýšené opatrnosti,“ upozornil Melzer. Během první půlky příštího roku by se tady semafory ale měly vrátit. Součástí investice je také oprava ulice Cecilka, která protíná průmyslovou zónu, dále stavební úprava točny městské hromadné dopravy v ulici Pančava i hlavní výpadovky ze Zlína, na níž ještě vzniknou odbočovací pruhy na estakádu. Což je záležitostí státu, který hlavní silnici vlastní.

„Odbočovací pruhy jsou trendem posledních desetiletí. Ve směru ze Zlína to bude levý, v opačném směru pravý,“ upřesnil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.

Vzniknou záchytná parkoviště

Z celkové investice 288 milionů korun získalo město 140 milionů z dotací, 25 miliony přispěl stát. Zbytek dalo ze své pokladny.

Kladem nového napojení je i fakt, že auta nebudou muset přejíždět přes koleje, které vedou podél řeky. Odpadne tak hrozba vážných nehod s vlaky. Estakáda auta bezpečně převede přes část příluckého údolí.

Pod ní naopak vzniká scházející část páteřní cyklostezky ze Zlína do Vizovic. A nejen to. Součástí investice za téměř 300 milionů korun, což je největší akce ve zlínské dopravě za poslední roky, bude i záchytné P+R parkoviště pro 130 aut.

Dosud ještě není dokončeno a v budoucnu by mělo sloužit k tomu, aby na něm řidiči nechali vůz a do centra pokračovali vlakem či městskou hromadnou dopravou, případně na kole. Jde o snahu radnice, jak ještě více ulevit středu města od aut.

„Výstavba parkoviště byla zahájena. Otevře se po dokončení celé stavby, což je plánováno na květen 2023, pokud půjde vše podle plánu – i vzhledem k povětrnostním podmínkám,“ poznamenal Čížek. Záchytná parkoviště hodlá radnice postavit také u dalších hlavních příjezdů do Zlína, například u Březnické ulice nebo v Malenovicích.