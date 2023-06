Kamiony dál jezdí přes Holešov. Do průmyslové zóny by mohly v červenci

Stále ale není úřadem povolená objížďka přes zónu. Důvodem chystané změny je, že od loňského listopadu je uzavřená cesta mezi Martinicemi a Zahnašovicemi, na níž se staví křižovatka, po které se bude vjíždět na budovanou dálnici D49 z Hulína do Fryštáku.

A všechna doprava od té doby jezdí přes centrum Holešova. Když se zóna otevře, budou ji moci využívat kamiony, což městu uleví. „Opticky tady bude doprava menší, nebudou tady velká vozidla,“ zmínil náměstek hejtmana přes dopravu Radek Doležel, jenž je i radním Holešova. Podle něho půjde o několik set kamionů denně.

Před několika týdny odhadoval, že by se zóna, kterou vlastní Zlínský kraj, mohla otevřít během května. To se ale nepodařilo. Kraj totiž potřebuje nejdříve uzavřít nájemní smlouvu se společností Metrostav, jež je jedním ze zhotovitelů dálnice D49. Ve smlouvě jde o to, že firma po ukončení objížďky uvede cesty v zóně do původního stavu, pokud je poškodí.

„Smlouvu řeší právníci a její podepsání se zdržuje,“ nastínil Doležel. „Chtěl jsem, aby se zóna otevřela v květnu, ale nemůžu za to. Jsem jenom moderátor,“ tvrdí.

Návrh smlouvy Metrostavu odeslala minulý týden krajská společnost Industry Servis, která se o průmyslovou zónu stará. „Zatím to není v té fázi, že bychom měli smlouvu v nejbližší době podepsat. Jakmile bude návrh odsouhlasen, tak ho dáme ke schválení radě Zlínského kraje,“ nastínila předsedkyně představenstva Industry Servis Lucie Pluhařová. Podle ní bylo vzhledem k náležitostem, jež bylo třeba splnit, otevření zóny v předešlých termínech nereálné.

Smlouva by měla platit od 1. července do 30. dubna příštího roku. Pokud ale nebude její návrh sladěný oběma stranami včas, aby ho mohla krajská rada schválit 5. června, může se podle Pluhařové termín posunout. Další rada by se měla sejít až 26. června.

Po podpisu smlouvy musí přijít žádost na odbor dopravní a správní holešovského městského úřadu, který objížďku povolí. Ze zákona má na vyřízení věci 30 dní, podle Doležela by to ale mohl stihnout rychleji. „Vydají to rychle. Úředník, který to bude řešit, to má již předpřipravené,“ upřesnil.

Největší problém je v ranní špičce

K tomu, aby se zóna mohla zprůjezdnit, bylo potřeba, aby se z jejího areálu odvezly kubíky zeminy, jež tam byly uloženy. To už se podařilo. Hotový je i havarijní plán, který se musel udělat, neboť jde o vodárenské pásmo se zdrojem pitné vody. Vzhledem k tomu, že cesta v zóně nebyla navržená jako veřejná, bude na ní muset být provoz regulovaný dopravními značkami. Než však bude otevřená, bude Holešovem projíždět více aut.

„Není to taková krize, ale ranní špička je relativně velká, protože děti jezdí do školy a dospělí do práce. Odpolední špička je také docela výrazná. Ale nepřekračuje to 15 tisíc vozidel za den,“ řekl Doležel. „Je to silnice II. třídy, která je vytvořena až na intenzitu 20 tisíc vozidel. Lidé by samozřejmě chtěli, aby aut jezdilo méně, ale takový čas se už nikdy nevrátí,“ doplnil.

Podle některých obyvatel města je situace horší než před uzavírkou, avšak za kalamitní ji nepovažují. Podle Doležela sčítání dopravy před a po uzavření cesty ze Zahnašovic do Martinic ukázalo, že přes Holešov jezdilo více aut zejména první dva týdny po uzavírce. Pak se měl provoz vrátit do normálu, což znamená 13 až 14 tisíc aut denně.

Cesta mezi Zahnašovicemi a Martinicemi bude uzavřená minimálně do konce roku. Pak se otevře nová, která povede nedaleko od ní. Po dálnici D49 z Hulína do Fryštáku by řidiči měli jezdit příští Vánoce. U Nejvyššího správního soudu v Brně však stále leží kasační stížnost ekologů, kteří chtějí výstavbu zastavit.