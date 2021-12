Strany tvoří kandidátky pro podzimní volby, Korec chce obhájit Zlín

„Chtěl bych vyhrát volby a pokračovat v rozdělané práci. Věřím, že mi kolegové dají důvěru,“ nastínil Jiří Korec, který je předsedou zlínské buňky ANO.

Hnutí bude lídry hledat od začátku příštího roku. Kandidáty navrhne právě místní organizace a budou je posvěcovat další orgány hnutí. „Jsem rád, že má ambici pokračovat. V rámci kraje jsme ale ještě neřešili kandidátky, budu respektovat návrhy místních organizací,“ reagoval hejtman a krajský předseda ANO Radim Holiš.

Ten se po minulých komunálních volbách stal starostou Rožnova pod Radhoštěm. Pozici poté, co stanul v čele kraje, opustil. Kandidovat bude příští rok jen proto, aby se stal zastupitelem. „Nechystám se na uvolněnou pozici v radě,“ řekl Holiš.

Hnutí STAN bude muset po mnoha letech hledat nového lídra, protože Miroslav Adámek, který byl před Korcem dvě volební období primátorem, s politikou ve výkonných funkcích skončil a vrátil se k profesi lékaře. Hnutí počítalo jako s možným kandidátem na pozici lídra s ředitelem zlínského Městského divadla Petrem Michálkem, který se však v únoru stane novým rektorem JAMU v Brně.

„Pro Zlín a zlínskou politiku to bude ztráta,“ nastínil šéf hnutí v kraji Petr Gazdík. „Nemyslím si ale, že budeme mít problém s hledáním lídra ve Zlíně. Kandidátů je hned několik.“ STAN má v současné městské koalici několik zástupců. Otázka je, který z nich to bude. Mluví se například o náměstkyni primátora Kateřině Francové nebo radním Pavlu Simkovičovi.

Nedá se ale očekávat, že by se na komunální úrovni Starostové po vzoru poslaneckých voleb spojili s Piráty. Není k tomu vůle ani z jedné strany. „S ohledem na zkušenost z posledních poslaneckých voleb o tom neuvažujeme,“ potvrdil krajský předseda Pirátů Vratislav Krejčíř, jenž by měl být coby místostarosta města lídrem kandidátky v Kroměříži.

Piráti z kraje v poslaneckých volbách neuspěli, protože je díky preferenčním hlasům přeskočili zástupci hnutí STAN včetně Gazdíka. Piráti budou v primárkách hledat lídra ve Zlíně v lednu, nebude jím jako před čtyřmi lety Jiří Jaroš, jenž se mezitím stal krajským radním. Chtěl by ale být v popředí kandidátky, aby se stal zlínským zastupitelem. „Je dobré propojovat město a kraj,“ míní Jaroš.

Změnu na pozici lídra neplánuje oproti posledním komunálním volbám hnutí Zlín 21. „Na čele kandidátky bude opět zlínský podnikatel Čestmír Vančura,“ potvrdila mluvčí hnutí Kateřina Martykánová.

Naopak lidovci budou muset hledat novou jedničku ve Zlíně. Minulý lídr Aleš Dufek se stal poslancem a je ochoten být už pouze zastupitelem. Ke konci tohoto roku rezignuje na pozici náměstka primátora. Do příštích komunálních voleb půjde, ne však na čele. Možností, kdo by jedničkou mohl být, je více. Hovoří se například o krajské zastupitelce Michaele Blahové. „Nevylučuji to, ale je to hodně předčasné,“ naznačila Blahová.

I v případě KDU-ČSL se nabízí možnost spojení jako před poslaneckými volbami, kdy lidovci utvořili společné kandidátky s ODS a TOP 09. Dufek tuto možnost nevyloučil, ale upřednostnil ve Zlíně samostatnou kandidátku lidovců. „ODS i KDU-ČSL tady mají dost lidí na to, aby mohli postavit vlastní kandidátky,“ míní Dufek.

Podobně to vidí i šéf zlínské ODS a městský radní Miroslav Chalánek. „Poslanecké a komunální volby jsou jiné, moc šancí proto tomuto spojení nedávám,“ sdělil Chalánek. Ten byl lídrem občanských demokratů v letech 2014 i 2018. Jestli jím bude opět, nechtěl ještě říci. Lidovci a občanští demokraté mají ve městech a obcích svobodu ohledně toho, zda se budou chtít s někým spojit, pokud nepůjde například o komunistickou stranu.

Také SPD uvažuje o společné kandidátce. Lídra ještě nemá. „Budu prosazovat, abychom se spojovali a mohli na kandidátku vybírat z více lidí,“ zmínil krajský předseda SPD Vladimír Zlínský.

Nelehký úkol bude v komunálních volbách ve Zlíně před sociálními demokraty a komunisty. Při posledních volbách vypadli ze zastupitelstva. I tady se hovoří o možné mezistranické spolupráci.

„Jsem přesvědčený, že pokud by sociální demokracie dnes kandidovala ve Zlíně, kde mívá horší průměr, než je celorepublikový, stačit to nebude. Budeme proto hledat partnera,“ uvedl před časem místopředseda ČSSD a šéf zlínské buňky Josef Říha.

Z řad sociální demokracie zaznívaly hlasy o možném spojení s komunisty, k tomu tady ale nakloněni nejsou. „O kandidátkách se budeme bavit v lednu, všechno je zatím otevřené,“ řekl krajský šéf ČSSD Jiří Ott. Podobné je to u komunistů.