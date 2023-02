Zlínské Příluky čekají další dopravní změny, ulice Pančava bude uzavřená

Cestáři budou vyměňovat povrch vozovky nejprve na její pravé části ve směru z města, což by mělo trvat zhruba měsíc a půl. Následovat bude druhá polovina.

Dobrou zprávou pro řidiče je, že po celou dobu zůstane zachovaný obousměrný provoz. Jen krátkodobě při pokládání nového povrchu může být polovina cesty uzavřena. Vjezd i výjezd na most do zóny bude možný z obou směrů. Průběžně se bude pracovat na odbočovacích pruzích.

„Odbočovací pruhy jsou trendem posledních desetiletí. Ve směru ze Zlína to bude levý, v opačném směru pravý,“ upřesnil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic ČR Karel Chudárek.

Opraví se rovněž křižovatka s ulicí Pančava, kde potom budou opět semafory. Úpravy se dočká i točna městské hromadné dopravy na konci této ulice.

Během prací musejí řidiči počítat i s další dočasnou změnou. „Zásadní změnou oproti současnému stavu bude uzavření koncové části ulice Pančava pro všechny motoristy, přičemž výjimka bude platit jen pro vozy MHD a integrovaného záchranného systému,“ poznamenal náměstek primátora pro dopravu Michal Čížek. Pro řidiče to bude znamenat, že do ulice Pančava neodbočí z hlavní cesty. Budou muset jet přes křižovatku u supermarketu Lidl nad dopravním podnikem.

S menším omezením musejí počítat i chodci, pro které se vyčlení speciální koridory. Naproti ulice Pančava už nestojí starý most, který byl zbouraný, protože byl ve špatném technickém stavu. Místo něho vzniká lávka pro pěší.

„Lávku děláme téměř celou zimu,“ přiblížil Radomír Kocman, jednatel stavební společnosti KKS, jež je součástí sdružení společností, které stavební práce dělají. „Teď se betonují základy opěr, v půlce března se má začít montovat mostovka, do konce dubna bychom měli být hotoví.“

Poblíž se postaví u železniční trati nový přestupní terminál, kde budou moct nastoupit do vlaku lidé, kteří nechají automobil na záchytném parkovišti poblíž průmyslové zóny. To se průběžně buduje, hotové by mělo být v květnu. Pojme 130 aut.

Během března se také bude měnit povrch ulice Cecilka, a to od nově vybudovaného kruhového objezdu v zóně po křižovatku s Pekárenskou ulicí, jež vede k nemocnici a k řece Dřevnici. Její dílčí úsek rovněž dostane nový povrch. V krátkém úseku u křižovatky bude nadále jednosměrná, jako to bylo ke konci loňského roku. Zákaz bude platit ve směru k nemocnici. I tyto práce mají trvat do května.