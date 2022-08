Výjezd ze Zlína bude částečně uzavřený, staví se most do průmyslové zóny

V místě, kde pracují stavebníci, budou provoz řídit semafory.

„Důvodem je betonáž dalšího pole nosné konstrukce mostní estakády na novém silničním napojení průmyslové zóny,“ uvedla mluvčí zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Lucie Trubelíková.

Ve stejném čase bude uzavřená také cyklostezka pod starým mostem v Přílukách.

Investici provádí stát společně s městem. Stavba nového mostu pokračuje podle plánu. Do konce října by měl být hotový včetně okružní křižovatky na ulici Cecilka, která na most naváže a průmyslovou zónu protíná.

„Práce zde budou probíhat i nadále, a to stavbou prvního odstavného parkoviště P+R či nové lávky pro pěší a cyklisty. Dokončení je naplánováno na konec dubna 2023,“ řekl mluvčí radnice Tomáš Melzer.

Auta včetně nákladních pak nebudou jezdit po stávajícím mostě, který je na hranici životnosti, ale po širokém nadjezdu. Uvolní se i přílucká křižovatka na hlavní cestě, z níž se odbočuje na starý most. Toto řešení vítají firmy v zóně.

„Kdyby nové napojení nevzniklo, byly by investiční záměry zdejších firem ohrožené. Oddechnou si i lidé na křižovatce v Přílukách,“ zmínil při listopadovém zahájení stavby jednatel stavební společnosti KKS Radomír Kocman.

Na záchytné parkoviště se vejde 140 aut. Řidiči tady podle plánů vedení města mohou nechat své auto a pokračovat do centra MHD, případně vlakem. U nového parkoviště budou i stojany na kola. Stávající most půjde k zemi a nahradí ho lávka pro pěší a cyklisty.

Investice vyjde na zhruba 300 milionů korun, z toho více než polovinu radnice získala z dotací.