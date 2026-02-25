Miminka byla rychlejší než záchranáři, holčička se narodila v autě na dálnici

  12:54,  aktualizováno  12:54
Hned dvakrát vyjížděli záchranáři na Uherskohradišťsku v uplynulých dnech k překotným porodům a v obou případech přišly holčičky na svět ještě před jejich příjezdem. Jedna se narodila v autě na dálnici.
Během pár dnů vyjížděli záchranáři hned ke dvěma překotným porodům na...
Zvětšit fotografii

Během pár dnů vyjížděli záchranáři hned ke dvěma překotným porodům na Uherskohradišťsku. Holčičky na svět přišly ještě před jejich příjezdem, jedna se narodila na dálnici. | foto: ZS Zlínského kraje / koláž iDNES David Votruba

„Snažíme se přivézt rodičky do porodnice nebo s porodem pomůžou záchranáři, ale když už je dítě v porodních cestách, narodí se i bez naší přímé asistence,“ uvedla k víkendovým případům Barbora Truksová Zachová, pověřená mluvčí krajské záchranné služby.

K prvnímu porodu vyrazily posádky z Uherského Hradiště a blízkých Buchlovic v pátek.

„Maminka porodila přímo v autě na dálnici za asistence tatínka a operátorky zdravotnického operačního střediska,“ informovala krajská záchranka na sociálních sítích.

Pořízek Oliver vážil po porodu přes pět kilo. Na svět přišel ve zlínské nemocnici

O den později spěchali záchranáři k překotnému porodu do Korytné ze základen v Uherském Brodě a v Suché Lozi. „Mamince pomáhal tatínek podle pokynů operátorky po telefonu, dokud nepřijely posádky,“ uvedli záchranáři.

Oba překotné porody, které se vyskytují u necelých tří procent rodiček, dopadly šťastně. Oddechla si i operátorka Jana na lince 155. „Tatínek byl úžasný a já se po 20 letech praxe dočkala svého prvního porodu,“ poznamenala.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor: