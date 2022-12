Zlínský kraj dá lékařům na vybavení ordinace, jinde nabízejí i bydlení

Do poslední obce před hranicí se Slovenskem se nikomu moc nechtělo, přestože práce tady byla více než jistá, kartotéka plná a k tomu domov pro seniory, kde potřebovali péči lékaře. Obec měla i vybavenou ordinaci a zajištěný plat zdravotní sestry.

Ještě delší dobu se pak nedařilo zaplnit místo po zubařce v Zubří, kde byly podmínky podobné. Tyto případy nakonec dopadly dobře a místní už při nemoci nebo potížích nikam jezdit nemusí. Ne všude se to ale daří a náhrada za odcházející lékaře chybí.

A co víc, situace se může ještě zhoršit. „Věková struktura lékařů v primární péči je v kraji alarmující, 66 procent praktiků je starších padesáti let, v řadě míst je to výrazně více,“ upozornila náměstkyně hejtmana pro zdravotnictví Olga Sehnalová.

„Ukončení praxe bez náhrady je pro pacienty i region obrovský problém a nejistota. Pacienti jsou nuceni obvolávat desítky lékařů, aby je vzali do péče, a problém tím vzniká i zaměstnavatelům,“ zdůraznila.

Zkušenosti s obtížným hledáním praktiků mají také v Koryčanech, Novém Hrozenkově, Ratiboři, Tlumačově nebo Bojkovicích. A dřív nebo později na stejný problém narazí i jinde. Kromě praktiků se to týká rovněž pediatrů, které v kraji tvoří ze 76 procent lidé nad 50 let, nebo zubařů a dětských psychiatrů.

„Stálo nás to spoustu úsilí i peněz, protože jsme nabídli kompletně vybavenou ordinaci s nábytkem, přístroji a zubařským křeslem na míru,“ popsal Martin Žabčík, starosta Ratiboře, kde se podařilo najít stomatoložku po roce hledání.

Podle predikcí to vypadá, že v horizontu patnácti let kvůli důchodovému věku zavře svou ordinaci velká část lékařů především v okrajových a odlehlých částech.

Kraje situaci řeší penězi navíc

Kraj se proto rozhodl, že vyčlení zatím tři miliony korun, které použije jako vstupní bonus pro nové lékaře. Praktik může získat až 250 tisíc korun, zubař 500 tisíc a ambulantní dětský psychiatr 150 tisíc korun. Peníze mohou použít na nové přístroje, počítač, tiskárnu, technické vybavení nebo terapeutické pomůcky.

Částka musí tvořit maximálně 70 procent uznatelných nákladů a není určená na nájem, energie, zdravotnický materiál nebo stavební úpravy. Ordinaci pak musí lékař v daném místě udržet minimálně 15 let.

„Pro mladé začínající lékaře je to určitě dobrá pomoc, díky které si pořídí vybavení ordinace. Ale šance, že taková částka přesvědčí někoho, aby do tohoto regionu přišel, není úplně velká. Některé jiné kraje totiž nabízejí víc,“ řekl předseda krajského Sdružení praktických lékařů Lubomír Nečas. Další finanční pomoc nabízí i Všeobecná zdravotní pojišťovna.

Například Karlovarský kraj nastavil podporu tak, že peníze nedává přímo lékařům, ale obcím, kde lékaře hledají. Pokud mají do sedmi tisíc obyvatel, mohou na vybavení ordinace praktika, pediatra nebo gynekologa dostat až 800 tisíc korun. Pro větší města je částka poloviční, u zubařů je stanovená na milion.

Pět let bydlení zdarma pro celou rodinu

Jihočeský kraj schválil už loni podmínky ještě zajímavější. Jednomu lékaři poskytne motivační dotaci v prvním roce ve výši 400 tisíc, v dalších dvou po sto tisících korunách. K tomu zaplatí náklady na bydlení po dobu pěti let, dohromady 900 tisíc korun. Celkem tak lékař může ušetřit částku 1,5 milionu korun.

„Jde nám o to, že ten člověk tady musí aspoň pět let zůstat. Jsme připraveni pět let hradit náklady s bydlením, aby to bylo bydlení pro celou rodinu,“ vysvětlil jihočeský hejtman Martin Kuba.

Obava ze ztráty zdravotní péče ale nestraší jen malé obce na okraji Zlínského kraje. Myslí na to také v pětadvacetitisícovém Vsetíně, kde speciální program vytvořený pro podporu potřebných profesí nabízí benefity v podobě až půlmilionové dotace na nezbytné vybavení ordinace. K tomu už teď pronajímá radnice lékařům prostory za zvýhodněných podmínek, přednostně jim přiděluje byty nebo poskytuje parkovací místa.