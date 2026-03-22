Majitel hasil své auto před domem marně. Plameny ho celé zlikvidovaly

  10:28,  aktualizováno  10:28
K odpolednímu požáru osobního vozidla vyjížděli v sobotu hasiči z centrální stanice Valašské Meziříčí. V nedaleké obci Krhová začal hořet automobil zaparkovaný před rodinným domem.
Dalších 5 fotografií v galerii

Hasiči likvidovali požár osobního vozidla v obci Krhová nedaleko Valašského Meziříčí. (21. březen 2026) | foto: HZS Zlínského kraje

„Před příjezdem hasičů se vozidlo pokoušel uhasit majitel. Jednotka po příjezdu k události okamžitě zahájila hasební práce pomocí vysokotlakého proudu a za 20 minut od ohlášení byl požár zlikvidován,“ upřesnil mluvčí krajských hasičů David Martinec.

Příčinou požáru je podle vyšetřovatele technická závada v motorovém prostoru vozidla. Škoda na vozidle a poškozeném oplocení byla vyčíslena na 30 tisíc korun.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autoři: ,