Požár lesa v Hostýnských vrších. Hasiči bojovali celou noc, pomáhal vrtulník

  10:02,  aktualizováno  10:02
Celou noc z neděle na pondělí bojovalo na třicet hasičských jednotek s požárem, který zachvátil lesní porost v Hostýnských vrších u obce Rusava na Kroměřížsku. Jeho šíření v těžce přístupném terénu se jim povedlo zastavit nad ránem před čtvrtou hodinou, s rozbřeskem se do akce znovu zapojil vrtulník, který v neděli shodil osm vaků s vodou.

„Během noci došlo k lokalizaci požáru, kterou velitel zásahu ohlásil ve 3:52. Následovala částečná redukce sil a prostředků nasazených na místě události,“ oznámil mluvčí hasičů Pavel Řezníček.

Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko přístupném terénu jim pomáhal i vrtulník. (4. května 2026)
Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko přístupném terénu jim pomáhal i vrtulník. (4. května 2026)
Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko přístupném terénu jim pomáhal i vrtulník. (4. května 2026)
Hasiči likvidovali celou noc požár lesa v Hostýnských vrších. V těžko přístupném terénu jim pomáhal i vrtulník. (4. května 2026)
10 fotografií

Hasiči se začali k požáru sjíždět v neděli kolem 16:00, do jeho likvidace se postupně zapojily jednotky profesionálních i dobrovolných hasičů z širokého okolí. Přísun vody do odlehlé oblasti zajišťovala kyvadlová doprava, vyhlášen byl třetí stupeň požárního poplachu.

Plameny se šířily mladým smíšeným lesem a poničily tři hektary. Na požářišti zůstalo v pondělí ráno devět jednotek, další čtyři zajišťují plnění vrtulníku na nedalekém letišti v Brusném.

Požár v Českém Švýcarsku stále není pod kontrolou, přiletí vrtulníky ze Slovenska

„Příčina vzniku požáru i výše škody jsou předmětem společného vyšetřování hasičů a policie. Šetření bude pokračovat přímo na místě události,“ uvedl mluvčí hasičů Řezníček.

Na Kroměřížsku jde o druhý rozsáhlý požár v krátké době. V Chropyni minulé úterý oheň poničil střechu budovy velkokapacitní líhně kuřat patřící koncernu Agrofert. Díky rychlému zásahu byl uchráněn majetek v hodnotě přibližně půl miliardy korun, škoda je odhadnutá na 2,5 milionu korun.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor: