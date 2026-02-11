„Dálnice D55 je na 22. kilometru ve směru od Otrokovic na Hulín zcela uzavřena z důvodu požáru kamionu převážejícího drogistické zboží,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.
Nákladní vůz začal hořet před druhou hodinou odpoledne. Na místo byly okamžitě vyslány jednotky profesionálních hasičů ze stanic Kroměříž a Otrokovice.
Hasiči ihned po příjezdu nasadili několik proudů vody k likvidaci požáru, který zasáhl kabinu nákladního auta i návěs s převáženým zbožím.
Řidiče kamionu si do péče převzal hasič – medik, který mu poskytl první předlékařskou pomoc. „Velitel zásahu si po vyhodnocení situace na místo povolal také posilovou jednotku ze stanice Zlín, která disponuje malým nakladačem,“ upřesnila mluvčí.
Požár se hasičům podařilo dostat pod kontrolu, zásah však nadále pokračuje. Hasiči pokračují v likvidaci skrytých ohnisek a postupně odstraňují následky požáru. Přivezený nakladač využijí při rozhrabávání a odstraňování ohořelého materiálu z návěsu a k úklidu komunikace.
Příčina vzniku požáru a výše škody je nyní předmětem vyšetřování. „Dálnice zůstává v místě události uzavřena. Řidičům doporučujeme využít objízdné trasy a dbát pokynů policie,“ dodala Javoříková. Provoz by na dálnici měl být obnoven před 17. hodinou.