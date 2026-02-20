Nový systém městské hromadné dopravy v Uherském Hradišti zvaný Poulička má za sebou první rok provozu. A čísla mluví jasně. Průměrný denní počet cestujících je oproti posledním měsícům staré MHD vyšší o třetinu. Dopravní experti dokonce očekávají, že během dvou let by se množství cestujících mohlo oproti původnímu stavu až zdvojnásobit.
Rozjezd MHD ale nebyl vůbec jednoduchý, měl vážné obtíže. Některé vznikly na straně dopravce, kterým je Znojemská dopravní společnost – Psota, za jinými stálo město.
Velkým problémem byly třeba špatně nastavené jízdní řády, které nepočítaly se zdržením v době dopravní špičky. Některé spoje tak nabíraly i půlhodinová zpoždění.
Zpackaný start MHD v Uherském Hradišti: zrušené spoje a bloudící řidiči
Společnost Psota také neměla k dispozici nové autobusy a nasadila provizorně náhradní, které neodpovídaly smlouvě s městem. Kvůli porušení smlouvy při zahájení Pouličky nyní Hradiště žádá po znojemské firmě zaplacení pokuty přes osm milionů korun.
„Město vyzvalo provozovatele městské hromadné dopravy k úhradě smluvní pokuty, která se týká nedodržení některých konkrétních podmínek technických a provozních standardů uvedených v příloze smlouvy,“ uvedl mluvčí radnice Jan Pášma.
Výzva již byla zaslána a město s částkou 8,173 milionu korun počítá mezi příjmy ve schváleném rozpočtu. Znojemská firma s tím nesouhlasí. „Je to zcela neadekvátní částka,“ řekl ředitel společnosti Psota Petr Chadim.
Zpozdilo se dodání nových vozů
Hlavní provinění podle něj spočívalo v tom, že jeho firma neměla kvůli zdržení na straně německého výrobce k dispozici požadované autobusy o délce 10,5 metru a místo toho nasadila dvanáctimetrové.
Město souhlasilo s dočasným nasazením náhradních autobusů, vyžadovalo ale vozy menších rozměrů. Ty ovšem v té době nebyly na trhu k dispozici, proto do ulic vyjely větší.
„Díky nim se naopak podařilo na začátku situaci zachránit, protože dokázaly odvézt více lidí,“ zdůraznil Chadim.
Potýkáme se s řadou závad. Vozy jsou sice nadupané elektronikou, ale ta nefunguje, jak má.
Petr Chadimředitel společnosti Psota
Například školáci by se ráno do menších autobusů ani nevešli. Město přiznává, že jízdní řády i trasy spojů se musely několikrát měnit, protože nebyly vyhovující.
Provizorní autobusy dojezdily v létě. Nové vozy Mercedes-Benz a MAN svou výbavou, komfortem a tichostí chodu patří podle radnice k nejšpičkovějším městským autobusům v celém Česku.
„Žádný další tuzemský autobusový systém MHD nenabízí srovnatelný podíl takto komfortních vozidel,“ zdůraznil mluvčí Pášma.
Radnice brala připomínky vážně
Samotný dopravce ale toto nadšení nesdílí. „Kvalita nových autobusů je bídná,“ řekl Chadim. „Potýkáme se s řadou závad. Vozy jsou sice nadupané elektronikou, ale ta nefunguje, jak má. Problémy jsou zejména s topením a dveřmi.“
Městu i vybranému provozovateli se start nového systému značně zkomplikoval ještě před jeho rozjezdem i proto, že výsledek výběrového řízení napadl konkurenční výrobce autobusů SOR Libchavy a muselo se čekat na rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
Tím se zdržel start Pouličky, dodávky nových vozů i nábor řidičů. Současný provoz MHD je podle Chadima oproti dřívějšku dvojnásobný, a tak bylo třeba najmout nové pracovníky.
Poulička v Uherském Hradišti má nový jízdní řád. Změny navrhli obyvatelé
Zpočátku za ně museli zaskakovat dokonce i šoféři z dalekého Mostu, kteří v ulicích Uherského Hradiště občas bloudili.
Systém odstartoval loni v únoru. Během prvních měsíců provozu došlo k postupnému dolaďování tras a jízdních řádů. Pomohly tomu podněty od lidí, kterých se sešlo téměř dvě stě.
„Umožnilo nám to postupně vylepšovat celý systém tak, aby byl ušitý na míru různým skupinám obyvatel,“ konstatoval starosta Stanislav Blaha.
Kritika opadla, lidé jsou spokojení
Zlepšila se podle něj také přesnost. Letos v lednu se dodržování jízdního řádu oproti stejnému období před rokem zvýšilo o 39 procent.
„Největší komplikací zůstává hustá individuální doprava ve špičkách. Město proto zvažuje způsoby, jak například zvýhodnit autobusy na křižovatkách,“ vysvětlil starosta.
Další změny chystá město i na letošní rok. „Ve spolupráci s dispečinkem Integrované dopravy Zlínského kraje plánujeme v průběhu roku zavést systém garantovaných návazností, díky kterým autobusy Pouličky budou po stanovenou maximální dobu vyčkávat na příjezd vybraných dalších autobusů a vlaků,“ upozornil Blaha.
Revoluce v Hradišti. Cestující bude vozit moderní městská doprava Poulička
I v budoucnu ještě může docházet k dalším změnám linek nebo zastávek. Jejich vytíženost sledují sčítací rámy v jednotlivých autobusech. Město také přihlédne k dalším připomínkám lidí.
Novinkou je i facebooková informační stránka Pouličky. Už od loňska přitom funguje na Facebooku neoficiální skupina, kde uživatelé MHD sdílejí své zkušenosti a tipy, ale také třeba aktuální omezení na trasách. Vlna kritiky a připomínky, které provázely rozjezd nové MHD v prvních měsících, už jsou pryč.
„Postavili jste konečně vcelku fungující systém MHD, za který by se málokdo styděl,“ zhodnotil Pouličku jeden ze členů skupiny Martin Svozil.