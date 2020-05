Rysa někdo postřelil v Beskydech, ochránci podávají trestní oznámení

„Na pravděpodobně zraněného rysa nás ve středu upozornil bývalý revírník, Zvíře bylo vystresované a vyhublé, muselo trpět bolestí a hlady. Od roku 2000 je to už čtvrtý rys, který byl v oblasti Beskyd střelen pytláky. Rysů přitom v celých Beskydech žije jen kolem deseti, takže je to citelná ztráta. Pachatele se zatím nikdy nepodařilo najít. Vyzýváme proto veřejnost, aby tentokrát – pokud má nějaké podezření – informovala Policii ČR či AOPK ČR,“ říká František Jaskula z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, ředitel Správy CHKO Beskydy.

Zvíře se ochráncům podařilo odchytit ve středu poblíž obce Huslenky v chráněné krajinné oblasti Beskydy a následně ho převezli k veterinárnímu ošetření, v noci však uhynulo.

Zvíře zvěrolékař rentgenoval, což prokázalo, že bylo postřeleno. Kulka uvázla těsně u kolene.

Rysů v České republice žijí desítky, jedná se o ohroženého živočicha. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a Hnutí DUHA proto podají trestní oznámení na neznámého pachatele.

Uhynulý rys byl zřejmě otcem několika koťat

„Podle porovnání skvrnitosti srsti byl s největší pravděpodobností upytlačen rys Olda, kterého sledujeme pomocí fotopastí od roku 2012. Tehdy jsme ho poprvé vyfotili jako devítiměsíční kotě, narozené byl na jaře 2011. Olda se tedy dožil devíti let. Jeho domovem byly Javorníky na česko-slovenském pomezí, kde se nám během monitoringu nafotil téměř osmsetkrát a stal se opakovaně otcem několika koťat,“ řekl Michal Bojda, koordinátor beskydského monitoringu šelem z Hnutí DUHA.

V posledních letech zmizelo z fotopastí dle ochránců minimálně pět dospělých rysů. „Pytláctví je bohužel vážný problém, který ohrožuje křehkou populaci rysů na česko-slovenském pomezí,“ upozornil Bojda.

Ochránci tvrdí, že vzácná zvířata jsou v českém prostředí často střílena. Například v loňském roce byl nalezen zastřelený vlk poblíž Konětop na Mělnicku, na jižní Moravě bylo za poslední měsíc otráveno několik orlů a luňáků červených.

„Doufám, že policie tentokrát viníka odhalí, hrozí mu až tři roky za mřížemi. Jsem přesvědčen, že pokud se jej podaří vypátrat, bude to působit jako výstraha a mnohým zvířatům to zachrání život. I bez pytláctví to v naší krajině s hustým automobilovým provozem nemají lehké,“ vysvětlil František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

U mrtvého rysa budou pracovníci v Brně provádět pitvu. Lidé z Mendelovy univerzity, kteří se také podílejí na monitoringu rysů, mrtvé zvíře již ve čtvrtek převezli na Veterinární a farmaceutickou fakultu v Brně.