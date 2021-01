Ve Zlínském kraji povede Piráty do voleb Elfmark, trojkoalici zřejmě Benešík

Elfmark získal ve vnitrostranickém hlasování 35 ze 45 hlasů. „Beru to jako poděkování za moji dosavadní práci,“ vzkázal Elfmark.

Zbytek kandidátky budou Piráti volit během ledna. Ve volbách složí společnou kandidátku s hnutím STAN, na čemž se už dříve dohodlo celorepublikovém vedení obou subjektů.

Ve Zlínském kraji se budou jejich zástupci na kandidátce střídat na přeskáčku. Kdo bude dvojkou za STAN, není zatím jisté, protože o tom má rozhodnout krajský sněm hnutí v únoru. Velmi pravděpodobně jí ale bude poslanec Petr Gazdík.

„Budu se o to místo ucházet, být dvojkou by mi nevadilo,“ naznačil Gazdík.

Vztahy mezi Piráty a STAN se vyostřily loni na podzim po krajských volbách, kdy Piráti podepsali koaliční smlouvu s ANO a dalšími stranami, což končící náměstek hejtmana Gazdík označil za podraz. I tím si proti sobě některé Piráty popudil.

„Očekáváme, že nominantem za STAN bude pan Gazdík. Musíme to přijmout, nic s tím neuděláme. Měli jsme s ním trochu problémy před volbami i po volbách, ale jelikož se tak rozhodli na celostátní úrovni, budeme to muset respektovat,“ poznamenal krajský předseda Pirátů Vratislav Krejčíř.

„Situace se zlepšila. Měli jsme vůči sobě předsudky z neznalosti, teď je to jiné,“ reagoval Gazdík.

Lídrem trojkoalice bude nejspíš Benešík

Další strany a hnutí zatím jedničky kandidátek nemají. U některých se to ale dá předvídat. Lídrem ANO by měl opět být předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček.

„Rozhodovat budeme na krajském sněmu, který by měl dle možností proběhnout do konce března. Kandidátem na lídra je Radek Vondráček,“ potvrdil krajský předseda ANO Pavel Pustějovský.

„Jestli budu kandidovat, tak určitě ve Zlínském kraji a nikde jinde. A na pozici lídra, když budu mít jasnou podporu,“ pronesl Vondráček.

Podobná situace panuje rovněž u KDU-ČSL, ODS a TOP 09, tedy stran, jež mají vytvořit do poslaneckých voleb společnou kandidátku. Ve Zlínském kraji by ji měl vést poslanec Oldřich Benešík, který byl lídrem lidovců při posledních volbách. Potvrzené hlasováním to však ještě není.

„Chci obhajovat post, jsem přihlášený do stranických primárek,“ sdělil Benešík. „Před necelým rokem jsem byl znovuzvolený i jako místopředseda strany. Vyplývá tedy i z mého postavení ve stranické struktuře, že bych měl nést odpovědnost za sněmovní volby,“ doplnil.

Lidovci, kteří jsou v regionu tradičně velmi silní, by měli mít krajskou volební konferenci tento měsíc. S ohledem na současnou epidemickou situaci ale není jasné, zda se uskuteční. Pokud by to možné nebylo, přistoupili by ke korespondenční volbě.

Dvojkou společné kandidátky by měl být současný poslanec a starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha, který v roce 2017 vedl do voleb v kraji ODS. Nyní bude „jen dvojkou“.

„Nominace je teď jiná, musím respektovat dohodu na celostátní úrovni,“ řekl Blaha.

Trojkou by se měl stát další lidovec, čtverkou člen ODS a až pětkou zástupce TOP 09.

„Některé parametry kandidátky se stále dolaďují. To, že bychom měli mít lídra, je ale jisté na 99,5 procenta. Máme zde nejpočetnější členskou základnu,“ upozornila senátorka a krajská šéfka lidovců Šárka Jelínková.

ČSSD a SPD zatím jasno nemají

Komunisté mají volební konferenci naplánovanou na začátek dubna. „Předpokládám, že by jedničkou mohla být poslankyně Marie Pěnčíková,“ uvažuje krajský předseda KSČM Pavel Kroča.

Pěnčíková byla v roce 2017 na druhém místě kandidátky, během tohoto volebního období ale vystřídala ve Sněmovně dlouholetého poslance Vladimíra Koníčka, který odešel pracovat na Nejvyšší kontrolní úřad.

O lídrovi nemají zatím jasno ČSSD a SPD. „V lednu je naplánované celostátní předsednictvo. Uvidíme, jak to bude s nouzovým stavem, jestli se budeme moci scházet, nebo to budeme řešit korespondenčně,“ zmínil krajský šéf ČSSD Jiří Ott.

„Bude to ještě na vnitřních jednáních, musíme o tom kolektivně rozhodnout,“ popsal předseda zlínské oblastní organizace SPD Vladimír Zlínský, který je dočasně pověřený vedením krajské organizace.