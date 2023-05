Na souboj Holiš–Čunek dojde znovu. Strany řeší lídry pro krajské volby

Příští rok na podzim si podobnou kampaň zřejmě zopakují. Oba totiž chtějí být jedničkami krajských kandidátek i hejtmany, ačkoliv pevné nominace ještě nemají. A oba stále dělí rozdílné názory na zdravotnictví.

„Když jsem se ptal kolegů, tak důvěru mám, takže můžu v klidu říci, že do toho chci jít ještě jednou. Chci potvrdit naši čtyřletou práci další kandidaturou,“ potvrdil hejtman Holiš, který je krajským šéfem ANO.

Zmíněnou prací míní investice ve zdravotnictví, dopravě i snahy o změnu rozpočtového určení daní. Právě přístup kraje k investicím zejména ve zlínské nemocnici kritizuje opoziční zastupitel Čunek, který chce být hlavním Holišovým protikandidátem.

„Mám zkušenosti a pořád také schopnosti,“ shrnul Čunek. „Když se špatně řídí stát, má to vliv na obce a občana. A když se špatně řídí kraj, má to zase vliv na obce a občana. Všude, kde můžu mít větší vliv na to, aby se věci dělaly normálně, se zdravým rozumem a nepoliticky, tak tam jdu, pokud cítím, že je to potřeba,“ doplnil.

Čunek, který je i senátorem a neuvolněným starostou Vsetína, se má o co opřít: jedničkou byl ve třech krajských volbách po sobě a pokaždé získal nejvíce preferenčních hlasů. „Myslím si, že nějakou důvěru občanů mám a záleží už jenom na tom, jak se dohodneme na kandidátce. Rozhodovat se to bude za půl roku,“ nastínil Čunek.

Holiš by měl být jako lídr potvrzený do konce června s tím, že krajské kandidátky budou uzavřeny na jaře 2024. „Jsem připraven poprat se o co nejlepší výsledek. A nemůžu si klást jiné cíle než obhajobu,“ konstatoval. Před dvěma lety kandidoval také v poslaneckých volbách a preferenční hlasy ho vynesly z posledního místa na první. Rozhodl se ale, že zůstane na kraji.

Pokud by Čunek uspěl, stejně jako v roce 2017 opustí pozici starosty Vsetína. „Není dobře, když je starosta hejtmanem tam, kde kraj dává do území finanční prostředky. Naráží to na konflikt zájmů,“ upozornil Čunek. Jako starosta skončil po zvolení hejtmanem i Holiš v Rožnově pod Radhoštěm.

Pokračovat chce i Ančincová

A jak je to s dalšími možnými lídry? Jedničkou Pirátů by chtěla být opět náměstkyně hejtmana Hana Ančincová. „Interní debaty probíhají, vše určí primární volby, ale chtěla bych pokračovat v rozjeté práci. Jsou za námi vidět výsledky,“ míní Ančincová.

Poslední lídr ODS a současný náměstek hejtmana Lubomír Traub neví, jestli bude v čele kandidátky. „Kandidatura mé osoby je v tuto chvíli pouze ve stadiu přání. O každé takové záležitosti budou teprve rozhodovat místní a oblastní orgány ODS,“ sdělil.

ČSSD vedla Olga Sehnalová, která také působí jako náměstkyně hejtmana. Na dotaz MF DNES nereagovala. Krajský předseda Jiří Ott by ji však jako jedničku přivítal.

Jasno ještě nemá opoziční zastupitel a bývalý ministr školství Petr Gazdík ze STAN. „Je to o diskusi se spolustraníky. Jestli mi řeknou (abych kandidoval), budu to zvažovat,“ reagoval Gazdík, který je i poslancem. Podobně mluví poslanec Vladimír Zlínský (SPD).

Lídr Trikolory Jaromír Bernátek jedničkou nebude, alespoň ne tohoto hnutí. „Pokud budu kandidovat, bude to za jiný subjekt,“ řekl.