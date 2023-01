Rok 2022 v krajské politice: skokan Čunek a zaseknutá kariéra Petra Gazdíka

Vítězové roku 2022

Jiří Korec navázal na svého předchůdce Miroslava Adámka a jako teprve druhý primátor v historii Zlína obhájil místo v čele magistrátu. Jiří Korec dovedl ANO v komunálních volbách k zisku skoro 32 procent (což je o třináct procent více než v roce 2018), jeho hnutí má díky tomu v městské radě většinu a přebralo tak hlavní odpovědnost za směřování města. Slušný výsledek pro teprve 36letého politika, který v politice sází na pragmatismus, otevřenou komunikaci a snahu o dohodu. „Je to pro mě velká čest a také zodpovědnost. Věřím, že navážeme na uplynulé volební období, které bylo produktivní,“ řekl Korec po svém zvolení.

Jiří Čunek (KDU-ČSL se vrátil do čela Vsetína

Jiří Čunek byl starostou Vsetína už v letech 1998–2007 a 2014–17, nyní se jím stal potřetí. Senátor Jiří Čunek z posledního místa kandidátky lidovců přeskočil všechny ostatní a po volbách přesvědčil vítězné ANO, aby mu přenechalo místo v čele města. „Návrat do této role pro mě byl překvapením spojeným se zadostiučiněním a radostí. Nejde o post starosty, ale důvěru lidí, která byla vyjádřena jejich hlasy,“ reagoval.

Jana Zwyrtek Hamplová (nezávislá) se stala senátorkou za Kroměřížsko

Jana Zwyrtek Hamplová Nezávislá právnička zvítězila ve druhém kole senátních voleb na Kroměřížsku o 233 hlasů nad veřejně neznámou kandidátkou hnutí ANO Lucií Pluhařovou. Jana Zwyrtek Hamplová na sebe upozornila jako kritička opatření přijímaných kvůli pandemii covidu, letos zase vystupovala na protivládních demonstracích v Praze a zaměřuje se na kritiku EU a pomoci Ukrajině. Naposledy byla proti výcviku ukrajinských vojáků na českém území.

Stanislav Blaha (ODS) je obhájil post starosty v Uherském Hradišti.

Po podzimních volbách to už vypadalo, že Stanislav Blaha ve vedení Uherského Hradiště skončí. Blaha coby lídr SPOLU však nakonec koalici složil a ve své funkci zůstal už ve třetím funkčním období po sobě. „Hradiště je moje rodné město, kde jsem se narodil a celý život žiju. Starat se o něj jako starosta je tak svým způsobem vysněná práce,“ řekl Blaha, který coby poslanec za vládní ODS stojí za zákonem, podle něhož bude velký technický průkaz vozidel nahrazen rozšířeným malým.

Jan Kučera loni v červnu rezignoval na post místostarosty Rožnova pod Radhoštěm a jeho Nezávislí Rožnováci vystoupili z městské koalice na protest proti kumulaci funkcí Radima Holiše, který zůstal starostou města i po zvolení hejtmanem. Teď se Kučera na radnici vrátil a rovnou je jejím šéfem. Pomohlo mu i to, že se vymezil proti zdražování nákladů za stavbu nového kulturního centra, které prosazovalo právě ANO.

Poražení roku 2022

Poslanec Petr Gazdík (STAN) byl ministrem školství 6 měsíců

Do letošního roku vstupoval Petr Gazdík jako ministr školství a jeden z klíčových strůjců úspěchu hnutí STAN ve sněmovních volbách. Dvanáct měsíců poté je jasné, že politická kariéra Petra Gazdíka skončila, či v lepším případě se na nějakou dobu zasekla. Na konci června rezignoval na svoji pozici ve vládě kvůli stykům s obviněným zlínským podnikatelem Michalem Redlem, nechvalně známým z pražské kauzy Dozimetr, později skončil i jako místopředseda STAN. „Byl jsem příliš důvěřivý a scházel se s lidmi, u kterých bych si to dnes rozmýšlel,“ vysvětloval politik ze Suché Loze, který zůstal poslancem.

Čestmír Vančura přivedl Hnutí Zlín 21 k zisku 17 procent voličských hlasů

Zní to jako paradox, vždyť jím vedené hnutí Zlín 21 dostalo v komunálních volbách 17 procent a skončilo druhé. Jenže podnikatel, mecenáš a šéf zlínského filmového festivalu Čestmír Vančura v rámci povolebního vyjednávání neuspěl a Zlín 21 tak skončil v opozici. Za čtyři roky bude Vančurovi už 74 let a těžko říct, zda to letos nebyla jeho poslední šance prosadit se do vedení zlínského magistrátu a naplnit aspoň některé ze svých vizí.

Senátor Tomáš Goláň (ODS) zaznamenal volební úspěch, místo v radě města ale nemá

Nebyla to porážka v pravém slova smyslu, kandidátka ODS totiž dostala ve Zlíně solidních 16 procent. Jenže po volbách se senátor a volební lídr Tomáš Goláň nepohodl se zbytkem zlínské buňky a místo něj se ekonomickým náměstkem primátora stal Miroslav Chalánek. „Zlínská ODS zneužila moje jméno, hodili mě přes palubu, protože se báli, že by mohli přijít o koalici,“ vzkázal Goláň, pro něhož to byl první reputační neúspěch v politice.

Jaroslav Němec (ANO) po dvou volebních obdobích neobhájil post starosty Kroměříže

Osm let vedl Jaroslav Němec kroměřížskou radnici a postupně se vyprofiloval jako jeden z hlavních oponentů hnutí ANO, za které se přitom do komunální politiky dostal. V letošních volbách však dostali jeho Nezávislí jen 14 procent a sen o pokračování v pozici starosty se Jaroslavu Němcovi rozplynul. „Nevnímám to nijak tragicky, občané rozhodli ve volbách a pan Opatrný složil koalici. Jsem smířený s tím, že budu opoziční zastupitel,“ uvedl Němec.

Šárka Jelínková (KDU-ČSL) neobhájila post senátorky

Šest let byla senátorkou a je rovněž místopředsedkyní vládní KDU-ČSL, ovšem ani to Šárce Jelínkové nepomohlo v letošních senátorských volbách, v nichž nepostoupila ani do druhého kola. Skončila pod čarou o asi dvě stovky hlasů. Na výsledku se podle ní podepsala současná společenská situace a vystupování hnutí ANO a SPD. „Už to není o tom, že máme jiný názor, ale jenom o nálepkování, o lžích,“ podotkla.