Bývalí zlínští radní vyklidili kanceláře, práci nikdo složitě nehledal

Ten věnují třeba fotografování ptáků, fotbalu nebo angličtině. Ani jeden si nestěžuje na to, že by měl o práci nouzi. Z pěti jsou čtyři z hnutí STAN, které se po 12 letech ocitlo v opozici. A jeho zástupci v radě museli řešit, co dál.

Náměstkyně primátora Kateřina Francová, která se starala o bytovou problematiku či školství, se chce opět naplno věnovat podnikání, jež kvůli politice odsunula stranou. Provozuje plavecký klub pro batolata a kojence.

„Vracím se k řízení firmy, třeba i přímo k plavání, organizování nových aktivit pro rodiny a děti. Chci firmu zase nastartovat a rozvíjet ji,“ nastínila Francová.

Na radnici strávila necelá tři volební období, dříve jako neuvolněná. Teď zvažuje, jestli si ještě nezvýší pracovní úvazek (0,4) na novorozeneckém oddělení krajské nemocnice, kde už nějaký čas funguje.

Po 12 letech skončil ekonomický náměstek primátora Bedřich Landsfeld, pro něhož to ale nebyl povolební šok, neboť odchod plánoval. „Nemám výrazné negativní nebo pozitivní pocity, protože přecházím do soukromé sféry tak, jak jsem to měl vymyšlené. Vyvíjelo se to ve mně vnitřně přirozeně,“ přiblížil Landsfeld.

Vlastní firmu, jež během jeho působení ve vedení města omezovala své fungování. „Dnes tam zůstala jen maloobchodní činnost, nějaké prodejny máme v Malenovicích. Ostatní aktivity utichly a už je obnovovat nebudu,“ řekl Landsfeld. Nejprve ale plánuje měsíční oddech, pak se chce zase naplno pustit do podnikání.

Průvodcovství i práce pro kraj

Bývalý neuvolněný náměstek primátora Pavel Stojar, který byl ve funkci jen rok a půl, když nahradil někdejšího primátora za STAN Miroslava Adámka, si peníze jinou činností už vydělává. Provádí zahraniční i tuzemské turisty po pamětihodnostech Zlína.

„Je jim to šité na míru, děláme to v rámci založeného spolku. A je možné, že to budu dělat v omezeném režimu i v Památníku Tomáše Bati,“ nastínil Stojar. „Nebojím se, že bych měl nouzi o práci,“ dodal. Prohlídky města nabízí také radnice, odkud Stojar odešel. „Nedělají ale speciální témata, která tvoříme my. Manželka se specializuje na děti, já na dospělé,“ řekl Stojar.

Ženě také pomáhá s organizováním výstav retro hraček nejen ve Zlíně, ale po celé České republice. Je i editorem městského zpravodaje v Uherském Hradišti, čímž se částečně vrátil ke své původní profesi novináře.

Neuvolněný radní Pavel Simkovič bude po čtyřech letech zase „jen“ učitelem a zástupcem ředitele gymnázia na Lesní čtvrti ve Zlíně. „Budu se více věnovat osobnímu rozvoji, vzdělávání a taky dohánět některé resty,“ prozradil.

Po čtyřech letech skončil jako neuvolněný radní jediný politik mimo STAN, Jiří Jaroš z Pirátské strany. Vzhledem k tomu, že je na plný úvazek také krajským radním, kde řeší digitalizaci, sport a mládež, v politice zůstává.

„Už jsem zahájil spolupráci se současnými radními na městě ve výše zmíněných gescích,“ sdělil Jaroš. Ve zlínské městské radě ho nahradil za Piráty Jiří Robenek.

Politici se vracejí ke koníčkům

Všichni politici, kteří po volbách museli na radnici vyklidit své kanceláře, si pochvalují alespoň to, že budou mít víc volného času. Na koníčky i na rodinu. „Budu se učit anglicky, chci lehce sportovat, více se hýbat,“ plánuje Francová.

Landsfeld se zase těší na to, že bude mít čas na svůj celoživotní koníček, jímž je ornitologie, konkrétně nahrávání zpěvu ptáků či jejich fotografování. „Je to podružný efekt mého odchodu z radnice a určitě mě bude těšit,“ nepochybuje.

„Jako zástupce ředitele jsem spoustu věcí dělal o víkendech a odpoledne, takže teď to mám trošku volnější,“ svěřil se Simkovič.

„Člověka konec mrzí, protože na radnici byly rozdělané zajímavé věci, které se nedotáhnou, nebo je dokončí někdo jiný. Budu mít ale více času na rodinu,“ věří Stojar. Práce mimo vedení radnice může být podle něho také klidnější.

Radní města se častěji dostávali do stresových situací, například při řešení změn územního plánu. Celý zlínský STAN pak musel čelit dopadům korupční kauzy Dozimetr.

Jaroš, ačkoli stále ve výkonné politice, zase doufá, že bude mít víc prostoru na fotbal, jemuž se dříve profesionálně věnoval. „Po volbách jsem si zahrál mistrovské utkání ve fotbale za Zlámanec proti Mysločovicím, a dokonce jsem vstřelil jeden gól,“ pochlubil se Jaroš.