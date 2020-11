Za profilem studentky stál mladík z Mostu, z mužů vylákal milion a půl

Podvodník se většinou vydával za sedmadvacetiletou studentku z měst na severu Čech a po krátké době, někdy již po třech dnech, začal žádat peníze na různé „nutné“ výdaje.



Na falešných profilech měl fotografie přitažlivých dívek, které stáhl z internetu. Postupně se na sociální síti seznámil se čtyřmi muži ve věku od 25 do 38 let. Tři z nich se zamilovali a dobrovolně podvodníkovi zasílali peníze.

„S žádným z mužů, které podvedl, se nikdy nesetkal, i když dvěma z nich tvrdil, že už je na cestě za nimi nebo přímo v jejich městě, a tím vylákal další peníze na ubytování, cestu nebo úhradu pokuty. Peníze mu muži posílali také na údajné operace či pohřby blízkých, zaplacení nájmu, soudní řízení či opravy vozidla,“ poznamenala zlínská policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

„Čtvrtý z podvedených mužů mu poslal svoje intimní fotografie, které se staly předmětem vydírání. Peníze poté muž mladíkovi posílal za to, že tyto fotografe nebudou zveřejněny,“ doplnila mluvčí.



Svůj první falešný ženský profil založil mladík v dubnu 2017, to mu bylo sedmnáct let. Nabízel tehdy sex osmatřicetiletému muži ze Zlína, který o ženu projevil zájem.



Muž nakonec přišel o 777 tisíc korun. Zlínští kriminalisté se případem začali zabývat koncem roku 2017, kdy muž podal trestní oznámení. Další podvedení podávali trestní oznámení v jiných městech, řízení potom kriminalisté sloučili ve Zlíně.



Za peníze si s užívali s nic netušící přítelkyní

V období necelých dvou let, do loňského ledna, si podvodník přišel na téměř 1,5 milionu korun. Peníze si nechával posílat na účty svých kamarádů nebo známých. Každému z nich dal potom za výběr peněz z jejich účtu provizi od několika set do tří tisíc korun.



Peníze si nechával posílat dokonce i na účet své nic netušící přítelkyně. Utratili je společně za cestování a návštěvy luxusních restaurací.

Dosud netrestaný podvodník si v těchto dnech vyslechl obvinění ze spáchání podvodu, za který mu hrozí trest odnětí svobody na dva až osm let.

„Není vyloučeno, že tento vychytralý mladý muž podvedl také další důvěřivé muže,“ upozornila policejní mluvčí.