Zlín mění plány. Z nevlídného podchodu má být nový výstavní prostor

Celý prostor, kudy denně projdou tisíce lidí, proto působí nevlídně. Magistrát to chtěl alespoň částečně změnit tak, že by zprovoznil první dva stánky na jižní straně, které se mu podařilo koupit, a otevřel by v nich galerii. Z ní by se mohl například promítat videoart na protější stěnu.

V severní části podchodu pak uvažoval o výstavních panelech. Do loňských podzimních komunálních voleb to ale vedení města nestihlo a teď má plány na proměnu ještě smělejší. Chce vyřešit celou vnitřní část podchodu.

„Mysleli jsme si, že to stihneme do voleb, ale protáhlo se to. Teď máme opět prostor a řekli jsme, že to uděláme pořádně,“ uvedl náměstek primátora Pavel Brada, který má na starosti majetek města.

Jedná už opět i s vlastníky obchodů. „Jestli získáme ještě nějaký další stánek, bude to jen dobře. S majiteli těch, které nezískáme, budeme jednat o tom, aby si je natřeli a barevně se to sjednotilo,“ doplnil.

Podle Brady by se měl celý prostor zkultivovat a projasnit, aby nepůsobil tak temně, což by obnášelo také výměnu osvětlení. Město původně uvažovalo, že by ve dvou svých krámcích udělalo galerii. Teď řeší i jiné možnosti, třeba pronájem pro bistro, jež by podchod oživilo a radnici přineslo finanční zisk.

„Když už do toho město dává peníze, tak ať z toho má i nějaký nájem,“ poznamenal Brada.

Proměnu řeší i kancelář architekta

Původně mohlo být ve volné části podchodu šest panelů, na kterých by nejen město prezentovalo své projekty. Řeč byla o trojúhelníkových stojanech z kari sítí stojících poblíž stěny, aby se kolem nich dalo procházet. Teď je ve hře možnost, že by tabule byly na stěně podchodu.

Na budoucí podobě se podílí také Kancelář architekta města Zlína. „Měli jsme něco navrženého, ale budeme to muset zrevidovat,“ naznačil hlavní zlínský architekt Jindřich Nový s ohledem na to, že proměna podchodu má být výraznější.

„Chtěli bychom využít poměrně velký potenciál podchodu, protože jím prochází spousta lidí, a udělat nějakou formou výstavní prostor,“ doplnil.

Město před třemi lety koupilo dva obchody na místě. Vzhledem k tomu, že byly v podchodu největší, získalo přes 40 procent tamních prodejních ploch. Ostatní majitelé ovšem prodat nechtějí, alespoň prozatím. Stánky si postavili v 90. letech na pozemcích města a jsou tam v pronájmu na padesát let za výhodných podmínek.

Magistrát se bude muset výhledově zabývat také zatékáním do podchodu. Odborníci už dříve zjistili, že bude potřeba problém řešit z horní strany. Tam však vedou dva hlavní silniční průtahy městem, takže oprava výrazně zasáhne i do zlínské dopravy.