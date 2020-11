VIDEO: Nevábný podchod ve Zlíně ozdobilo baťovské graffiti

Postaral se o to Dalibor Vybíral, výtvarník a grafický designér. Znamenalo to pro něj už skoro dva týdny každodenní několikahodinové práce v teplotách kolem nuly.

„Je zima, dnes už mrzne, takže práce je náročnější, s barvami se pracuje hůř. A realizace je komplikovanější i proto, že je plná detailů a konkrétních témat,“ prozradil Vybíral.

Umělecké dílo vzniká v rámci prvního ročníku Streetartového sympozia, které uspořádala Nadace Tomáše Bati. Tato akce nahradila tradičně pořádané Sochařské sympozium, které se letos nemohlo kvůli pandemii koronaviru uskutečnit.

„Nechtěl jsem se vzdát podpory umění ve Zlíně úplně, a tak jsme hledali s kolegy alternativní řešení,“ vysvětlil Pavel Velev, ředitel Nadace Tomáše Bati.

„S myšlenkou streetartu přišel kolega Viktor Riško, který zmíněným podchodem procházel téměř denně a vadilo mu, že cesta k vile Tomáše Bati vede skrze tak nedůstojné místo, které by mohlo vypadat úplně jinak a baťovsky inspirovat,“ doplnil.

Do výběrového řízení sympozia se přihlásilo osm zájemců. Vítězem se stal Dalibor Vybíral, který má dlouholetou praxi z grafického studia Graffone team.

Pod jeho rukama se podchod mění a připomíná nejen obecně známého Tomáše Baťu a nevlastního bratra Jan Antonína Baťu, ale i Tomášovu ženu Marii, Tomáše Baťu juniora, ředitele baťovských závodů Huga Vavrečku a někdejšího starostu Zlína a Baťova blízkého spolupracovníka Dominika Čiperu.

Na stěnách nechybí Památních Tomáše Bati s letadlem Junkers nebo nedaleká zlínská vila.

„Najít motiv, který by byl všeříkající, je u tak širokého tématu obtížné. Zaměřil jsem se tedy na to, kdo byly osobnosti, které pomáhaly tento fenomén tvořit. Chtěl jsem, aby tváře jeho ženy, syna a spolupracovníků vystoupily z anonymity a pomalu vstupovaly do podvědomí kolemjdoucích,“ vysvětlil Vybíral.

Úplně hotovo chce mít do konce týdne. Od kolemjdoucích většinou slyší chválu a přání, aby kresby někdo nezničil. U takovýchto děl se to ale, podle autora, většinou nestává.