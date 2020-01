Mírná zima přeje stavbařům, v lednu můžou dělat dokonce i sadové úpravy

„V časovém harmonogramu máme navržené přestávky, takže v lednu a v prosinci se kvůli počasí většinou nepracuje. To, že teď pracovat můžeme, je něco navíc,“ hlásil šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

V případě dostavby obchvatu Otrokovic, který je pokračováním dálnice D55, jež vede z Hulína na jih, se po vánoční pauze rozběhly práce, zejména kolem mostů. Vrtají se piloty, dělají bednění pro betonování, vážou výztuže.

„Většinou jsou to ruční práce, za tohoto počasí se mohou dělat,“ řekl Chudárek.

Dělníci můžou pokračovat také na úseku dálnice D55 z Babic do Starého Města, kde jde hlavně o zemní práce.

„Když je půda namrzlá, těžké mechanismy se snáze pohybují po terénu a neznečišťují tolik cesty,“ řekl Chudárek. Kdyby byl sníh, museli by ho silničáři odklízet, což by stálo čas i peníze.

Silničářům takový průběh zimy vyhovuje i proto, že ušetří na údržbě cest. Mimo výše položených úseků je nemusejí solit ani prohrnovat.

„Zatím nemůžeme mluvit o tom, že jsme ušetřili, jsme stále na začátku roku. Zima je ale mírnější,“ potvrdil šéf Ředitelství silnic Zlínského kraje Bronislav Malý.

„Mírnější zima taky méně devastuje povrchy vozovek, které pak musíme řešit. A peníze, jež neutratíme za údržbu, můžeme dát potom i do oprav,“ doplnil.

Krajští silničáři mají ročně na údržbu cest zhruba sto milionů korun. Většinu utratí v lednu a únoru. Náklady v listopadu a prosinci dosáhly zhruba 20 milionů, což je v porovnání s průměrem za posledních pět let výrazně méně.

Zima ještě přijde, očekává šéf silničářů

Letošní průběh zimy si pochvalují také stavební firmy. Například Zlínstav díky tomu může zahájit práce na výstavbě expozice věnované Cyrilu a Metodějovi u Památníku Velké Moravy ve Starém Městě a dokončovat opravu náměstí v Ostravě.

„V Ostravě jsme mohli poměrně dlouho betonovat, téměř až do Vánoc, to nám vyhovovalo. Ve Starém Městě zahajujeme přípravné práce, což by ve sněhu nešlo,“ zmínil předseda představenstva Zlínstavu Jiří Stacke.

Podle něho bude díky ne příliš vydatné zimě pro firmy snazší dodržet stanovené termíny, které bývají hodně napjaté. Stavbaři teď mohou získat časovou rezervu, případně termín uspíšit.

„K výraznému zrychlení staveb ale nedojde i proto, že zima určitě ještě neřekla poslední slovo,“ podotkl Chudárek.

Prozatímní relativně teplejší počasí je výhoda i finanční. „Takové počasí nám samozřejmě vyhovuje,“ řekl Jiří Havlík, šéf zlínské firmy Pozimos, která zahajuje práce na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.

„Kdyby bylo 10 stupňů pod nulou a 20 centimetrů sněhu, bylo by to horší. Například náklady na temperování uvnitř budovy jsou teď podstatně nižší,“ nastínil Havlík.

Na další stavbě kulturního domu v Drnholci může společnost dokonce dělat omítky a sadové úpravy, což je v tuto dobu zcela neobvyklé. Podle Havlíka je právě taková i celá prozatímní zima.

„V novém roce je většinou rozběh staveb obtížný, protože bývá všechno zamrzlé a pod sněhem. Na první dva týdny v roce tak obvykle plánujeme školení. Řada lidí na ně teď ale nemůže přijet, protože jsme rozjeli několik staveb,“ upřesnil Havlík.

Stavbaři ale vědí, že zima ještě neskončila a že leden a únor bývají v posledních letech na sněhové srážky i mrazy vydatnější než závěrečné měsíce předchozího roku.