Mráz dokonal zkázu meruněk a poškodil i mirabelky, další ovoce odolalo

Broskve začínaly nakvétat, ale květy byly ještě uzavřené. Navíc broskve jsou vůči mrazům odolnější než meruňky. Takže zřejmě odolaly. „Vypadá to, že to zvládly,“ těší ovocnáře Jiřího Kargera z Nětčic.

Naopak meruňkové květy už minulý týden téměř kompletně spálil mráz. A pokud některé květy odolaly, šanci na přežití měly během uplynulého týdne velmi malou. Většinu nocí se totiž teploty pohybovaly několik stupňů pod nulou.

„Květy jsou hodně poškozené, letos to bude s úrodou meruněk špatné. Budou jenom do buchet,“ tuší vedoucí sadů společnosti Lukrom plus u Buchlovic Jaromír Tabarka.

Odhadl, že až 80 procent květů je poškozených, ačkoliv mezi nimi topili dřevem v bečkách.

„Částečně to pomohlo, ale když je 5 stupňů pod nulou, tak prostor nevytopíte,“ přiblížil Tabarka. „Švestky a hrušky jsou ale v pohodě, ještě totiž nekvetly,“ dodal.

„Meruňky nebudou, ale zbytek ovoce by mohl být,“ podotkl Karger. „Paseku ještě mohou udělat květnové mrazíky. Před pár lety pomrzly i plůdky jabloní.“

Sadař Aleš Marčík ze Žlutavy zase připomněl, že před několika lety bylo 18. května nad ránem 5 stupňů pod nulou. „Čas kolem zmrzlých mužů (Pankrác, Servác a Bonifác) bývá nejkritičtější,“ upozornil.

Období zmrzlíků je od 12. do 14. května, kdy by měly končit ranní mrazíky. Ale už pranostiky říkaly: Svatí Pankráci, Serváci a Bonifáci, vás se bojí všici sedláci.

Loňská i předloňská úroda švestek byla o něco slabší kvůli suchu. Také letos to ještě může přijít i proto, že na horách nebyly velké zásoby sněhu.