Zlín přestaví frekventovanou křižovatku pod lázněmi, vznikne tam přechod

V letošním roce chce mít zlínská radnice hotovou přípravu a v roce 2025 začít stavět. Řidiči musejí opět počítat s dopravními omezeními.

„Chceme celou křižovatku předělat tak, aby byla bezpečnější a abychom tam mohli udělat zejména přechod pro chodce,“ přiblížil radní přes dopravu Václav Kovář. „V momentálním stavu křižovatky tam být nemůže.“

Pokud by byl přechod v Hradské ulici v křižovatce, způsobilo by to komplikace v dopravě. Autobus jedoucí od Kudlova na Hradskou by při pouštění chodce zasahoval ještě do hlavní cesty a brzdil auta v jízdním pruhu od centra města. Proto s tím policie nesouhlasila.

Nově by se křižovatka upravila tak, aby tam přechod být mohl přibližně v místě vstupu do staré budovy lázní. Oblouk ulice Osvoboditelů se proto bude muset trochu vyrovnat.

„Narovná se, aby mohl být přechod posunutý dál od hlavní silnice a bylo tam více prostoru pro auta,“ poznamenal Kovář.

Chodí tudy děti do plavání

Důvod pro zřízení přechodu existuje, ačkoliv nejde o krizové místo, kde by se stávalo hodně dopravních nehod. Normy hovoří o tom, že ve špičce musí místem projít 50 lidí, aby tam mohl být přechod zřízený. V případě Hradské ulice je to 190 chodců za hodinu, což ukázala měření, jež si město nechalo v místě zpracovat. „Spousta dětí tam chodí do plavání, samy i s rodiči,“ zmínil Kovář.

I proto policie se zamýšlenými úpravami souhlasí. „Každé opatření, které zvýší bezpečnost, vítáme,“ poznamenala policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Kdy přesně opravy začnou, ještě není zřejmé. Ani to zda v křižovatce zůstane ostrůvek, případně v jaké podobě. Každopádně však řidiči musejí počítat s tím, že při opravě bude provoz na obou ulicích omezený. Doprava může být řízena kyvadlově semafory, kdy je jeden jízdní pruh volný pro oba směry.

„Budeme to chtít dělat na etapy, nedokážeme ale zatím říct, jak dlouho to bude trvat,“ nastínil Kovář. „Určitě jednu stavební sezonu. Omezení tam budou.“

Na Březnickou se vrátí dřívější režim

Město mezitím postupně dokončuje poslední úpravy v rámci rekonstrukce křižovatky ulic Mostní a Březnická, která se zásadně měnila od loňského března.

Během této doby se mohlo po Březnické pouze vyjíždět z města, v opačném směru museli řidiči jezdit přes Kudlov, kolem lázní a křižovatky u Kolektivního domu. Tam se dočasně změnilo dopravní značení a dva jízdní pruhy místo jednoho byly určené pro jízdu rovně do centra.

Po skončení omezení na Březnické se značení vrátilo do původní podoby. Město však plánuje, že se opět změní tak, jak bylo při omezení. To by se podle Kováře s ohledem na povolovací proces mělo stát do tří až šesti měsíců.

„Lidé si na to zvykli, je to lepší dopravní řešení,“ vysvětlil Kovář.