Plavecké areály končí sezonu. Výhodu měly ty, kde je i krytý bazén

A i když to během deštivého období uprostřed prázdnin nevypadalo příliš optimisticky, nakonec hodnotí léto kladně.

„Z hlediska návštěvnosti sezona dopadla dobře. V červnu se to rozjíždělo pomalu, ale s červencem a srpnem můžeme být spokojení,“ uvedl Karel Havlíček, šéf společnosti STEZA, provozující bazény Zelené, Panorama a lázeňský areál ve Zlíně.

V celkových číslech to sice bylo lepší loni, ale předchozí roky zase byly výrazně horší. Pro koupaliště je to důležitá zpráva. V posledních letech se totiž musela potýkat s covidovými omezeními i skokovým nárůstem cen energií. Je sice běžné, že provoz bazénů bývá ztrátový a dotují jej radnice, ale provozovatelé se shodují, že jde o to, aby ztráta byla co nejmenší.

„Samozřejmě kdyby koupaliště provozoval soukromník, a ne město, bylo by to neekonomické a nejspíš to neutáhne,“ uvědomuje si Ivo Kousal, jednatel společnosti Vsetínská sportovní, která spravuje koupaliště i lázně ve Vsetíně.

Nejvíce návštěvníků vyráželo během série tropických dnů v červenci. „Počasí tomu nahrálo, byly tam velmi pěkné návštěvnosti,“ pochvaloval si Kousal. Propad naopak přišel v polovině prázdnin, kdy se ochladilo a řadu dní propršelo. „Několik dní jsme měli kompletně zavřeno. I když neprší, ale je chladno a teplota vody klesne, dorazí třeba jen okolo dvaceti návštěvníků,“ poukázal Kousal.

Přibývá lidí ze Slovenska

Vsetínu, stejně jako některým dalším městům, nahrálo, že měl vedle koupaliště otevřený i krytý bazén. A tam v době, kdy počasí nepřálo, lidí logicky přibylo.

„Lázně byly v té době plné,“ zmínil Kousal. „Je to výhoda a teď se to vyplatilo. Na druhou stranu pro naše město je velký luxus provozovat několik vodních ploch souběžně, protože jde o velké provozní výdaje.“ „Propojení krytého a venkovního koupání je vždy výhoda a v celkovém pohledu to zmírní dopady špatného počasí,“ míní Havlíček.

Na tuto synergii se letos nemohli spolehnout v Kroměříži, kde zůstává přes léto krytý bazén zavřený.

„Na krytém bazéně probíhají přes léto opravy, takže není možné, aby byl v tyto měsíce v provozu. Letos se tam vyměňovaly trysky na napouštění velkého bazénu,“ vysvětlil mluvčí kroměřížské radnice Jan Vondrášek.

Na tamějším koupališti Bajda měli v červenci průměrně 330 lidí denně, což je slušné číslo. „Zcela zavřeno bylo pouze, když pršelo celý den. Pokud se jednalo jen o přeháňku, po dešti bylo opět otevřeno a několik otužilců opravdu dorazilo,“ doplnil Vondrášek.

Úspěšné léto mají za sebou i akvaparky v Uherském Hradišti a Uherském Brodě. „Počasí bylo celkově nadprůměrné, a pokud zrovna bylo škaredě, návštěvníci přecházeli z venkovního areálu do vnitřního,“ přiblížil ředitel Aquaparku Uherské Hradiště Jiří Durďák.

V celkových číslech je sice návštěvnost za letošek zatím nižší průměr let před pandemií, ale je to dáno jarní odstávkou toboganů, které procházely opravou. K dobré návštěvnosti přispívají i hosté ze Slovenska. V Trenčínském či Trnavském kraji totiž akvaparky chybí a za velké areály jako Tatralandia či Bešeňová by lidé zaplatili víc peněz. „Oproti těmto parkům jsme sice menší, ale podstatně levnější a se službami na vysoké úrovni. Proto si řada lidí ze Slovenska udělá výlet raději sem,“ sdělil Durďák.

V Uherském Brodě slovenští hosté tvoří až čtvrtinu všech návštěvníků. „Se sezonou jsme spokojení, vyrovná se té loňské, kdy jsme otevírali nové venkovní koupaliště,“ zhodnotil ředitel Aquaparku Delfín Vlastimil Šmíd.

Zatímco většina areálu zavřela své brány s koncem prázdnin, v Brodě se rozhodli sezonu prodloužit až do včerejška. „Byl to náš plán, že když bude dobré počasí, ještě vydržíme. Dokud to jde, koupaliště tu má být pro lidi, a ne zavřené,“ dodal Šmíd.

Otevřeno zatím mají i na koupališti Panorama na Jižních Svazích ve Zlíně nebo na Rusavě. O definitivním konci sezony provozovatelé rozhodnou podle počasí.